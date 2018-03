Here and Now - Una famiglia americana: Nascosto in bella vista. FOTO

Greg e Audrey guardano al passato per trovare dei finanziamenti per la Empathy Initiative: la partita è ancora aperta. A scuola, Kristen viene messa a fare coppia con Navid, il figlio del Dr. Shokrani, per un progetto scolastico. L'entusiamo all'inizio è poco, ma la giovane di casa Bayer-Boatwright poi scopre che il suo compagno di classe è molto meno ordinario e banale di quanto non sembri... Farid mette in discussione l’Islam con l’Imam della moschea, mettendo in serio imbarazzo sua moglie Layla. Ramon si preoccupa perché potrebbe aver condiviso troppo con Henry, mentre Duc tenta inutilmente di tenere ogni cosa sotto controllo. L'intera famiglia va in trasferta al parco per festeggiare il compleanno di Haley, e durante una partita di nascondino succederà qualcosa di decisamente inaspettato. L'appuntamento con il quarto episodio di Here and Now - Una famiglia americana è per martedì 20 marzo alle 21.15 - SCOPRI LO SPECIALE SU HERE AND NOW - UNA FAMIGLIA AMERICANA