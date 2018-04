Divorce 2: Ne valeva la pena? FOTO

Tra Robert e un’agente immobiliare volano scintille quando lui le mostra una casa. Voleranno anche i vestiti? Dopo aver aiutato un amico a stimare delle opere d’arte, un’ispirata Frances cerca di rintracciare un pittore sconosciuto che in realtà non è proprio così sconosciuto...quantomeno a lei! Diane cerca di ignorare i suoi problemi con Nick buttandosi a capofitto nella galleria d’arte. Fallirà clamorosamente. A causa del ricovero di Mr. Dufresne Sr., Robert e Frances si ritrovano insieme al suo capezzale in Ohio, dove ricordano i bei tempi trascorsi insieme quando erano giovani e innamorati e dove hanno a che fare con la dispotica sorella di lui, Cathy. Intanto, a Hastings-on-Hudson, Tom afferra al volo la possibilità di scorrazzare Diane in giro per la città con la sua macchina di lusso. L'appuntamento con il terzo e il quarto episodio di Divorce 2 è per martedì 10 aprile alle 22.15, subito dopo Here and Now - Una famiglia americana