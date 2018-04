Divorce 2: Chiusa una porta...chiusa una porta! FOTO

Chiusa una porta si apre un portone? Più o meno! Su Sky Atlantic arriva la seconda stagione di Divorce , che si apre con l'ufficializzazione del divorzio tra Frances (Sarah Jessica Parker) e Robert (Thomas Haden Church). Ora le loro strade possono dividersi per sempre... o forse no? I due dovranno ripartire praticamente da zero, e ovviamente non sarà una passeggiata. Nel cast, oltre agli interpreti degli ormai ex coniugi Dufresne, troviamo Molly Shannon (Diane), Talia Balsam (Dallas), Tracy Letts (Nick), Sterling Jerins (Lila) e Charlie Kilgore (Tom): l'appuntamento con i primi due episodi di Divorce 2 è per martedì 3 aprile alle 22.15, subito dopo Here and Now - Una famiglia americana