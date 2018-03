Divorce 2: ecco quando andranno in onda i nuovi episodi

Su Sky Atlantic sta per arrivare la seconda stagione di Divorce , la comedy dolceamara, e anche un po’ acidina, a dirla tutta, con protagonista Sarah Jessica Parker. Nei nuovi episodi vedremo le conseguenze del divorzio, ormai effettivo, tra Frances e Robert (Thomas Haden Church), e ovviamente non mancheranno situazioni paradossali e imbarazzanti, ma anche momenti di tenerezza e di malinconia: continua a leggere e scopri quando andrà in onda Divorce 2

Divorce, la comedy dolceamara, e anche un po’ acidina, a dirla tutta, con protagonista Sarah Jessica Parker, sta per tornare. La seconda stagione vedrà Frances e Robert (Thomas Haden Church) alle prese con le conseguenze della loro esplosiva e improvvisa separazione. I due dovranno ripartire praticamente da zero, e ovviamente non sarà una passeggiata. Nel cast, oltre agli interpreti degli ormai ex coniugi Dufresne, troviamo Molly Shannon (Diane), Talia Balsam (Dallas), Tracy Letts (Nick), Sterling Jerins (Lila) e Charlie Kilgore (Tom). Ma quando andrà in onda Divorce 2? La data da segnare sul calendario è martedì 3 aprile. Alle 22.15, infatti, dopo Here and Now – Una famiglia americana andranno in onda i primi due episodi della S02. Siete pronti? Ma soprattutto: siete pronti a dire addio ai baffoni di Robert?

Divorce, stagione 2: la sinossi

Creata da Sharon Horgan, Divorce si concentra sulla coppia di ex formata da Frances (Sarah Jessica Parker) e Robert (Thomas Haden Church) che, dopo più di dieci anni di matrimonio e due figli si trovano coinvolti nell’interminabile processo che porrà fine alla loro relazione. La seconda stagione parte poco dopo la fine della prima, con Frances e Robert che sembrano aver accettato la tregua in vista della firma ufficiale delle carte che renderanno effettivo il loro divorzio.

Nei nuovi episodi li vedremo alle prese con le conseguenze della loro separazione e con il dover ricostruire quasi da zero le loro vite. Mentre Frances si butta a capofitto nel suo lavoro alla galleria d’arte, Robert si avventura nel mondo della compravendita delle case da ristrutturare e rivendere per trarne profitto, ed entrambi compiono dei piccoli passi per tornare nel “meraviglioso” mondo del dating, delle uscite a due con altre persone. Lungo questo percorso, Frances e Robert cercano di mantenere la normalità e di fissare dei confini per il bene dei loro figli, destreggiandosi tra i loro obblighi nei confronti degli amici, della famiglia, dei loro nuovi potenziali partner e anche nei confronti di loro stessi, ottenendo però dei risultati non proprio ottimali. Non si può parlare di fallimento, ma non si può neanche parlare di successo!

Grazie a uno humour tagliente e spesso dolceamaro, Divorce scava nei momenti imbarazzanti e nelle emozioni contrastanti provate da due persone che stanno cercando di accettare i giganteschi cambiamenti avvenuti nelle loro vite in seguito al loro divorzio. Riusciranno Frances e Robert a trovare un nuovo equilibrio?