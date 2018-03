Britannia: confermato il rinnovo per una seconda stagione

Britannia, l’ambiziosa produzione targata Sky ambientata nel 43 d.C. durante la conquista dell’isola da parte dei romani, avrà una seconda stagione. A poca distanza dalla messa in onda dell’ultimo episodio, ecco arrivare la conferma ufficiale del rinnovo. Ecco cos’ha dichiarato Cameron Roach di Sky:

"The first series of Britannia brought Jez’s unique vision to life. The series is a tale of clashing faith systems, torn apart families, mystic men and fearsome queens, all told with humour, heart, epic drama and violence. Drama on Sky is about the unexpected, the visceral and the memorable, it’s about stories told in a way you won’t find anywhere else. That’s why we are delighted to be working with Jez and the production team on the next instalment." (La prima stagione di Britannia ha portato alla luce la vision assolutamente unica di Jez (ndr, Butterworth, creatore do Britannia). La serie è un racconto che parla di scontri tra diverse religioni, di famiglie distrutte, di uomini mistici e di regine che incutono timore, è tutto questo ma raccontato con una certa dose di humour, di epicità e di violenza. Su Sky le serie drama parlano di cose impreviste, di cose viscerali e memorabili, su tratta di storie che vengono raccontate in modo unico, che non si trova da altre parti. Ecco perché siamo onorati di lavorare con Jez e con il team di produzione per la prossima stagione.)

Il viaggio di Cait dunque continuerà…capito Aulo Plauzio? I nuovi episodi entreranno in produzione quest’anno entro la fine della primavera, e andranno in onda sicuramente non prima del 2019.

