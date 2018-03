Su Sky Atlantic sta per tornare Billions , e la terza stagione , in onda ogni venerdì alle 21.15 a partire dal 13 aprile , vedrà alzarsi ancora di più la posta in gioco. Chuck e Bobby saranno, OVVIAMENTE, ancora l’uno contro l’altro, ma ora sono cambiate tante cose. Entrambi determinati a distruggersi a vicenda, ora dovranno però combattere anche per la loro sopravvivenza contro nuove forze e nuovi potenti nemici. Wendy (Maggie Siff), moglie di Chuck e performance coach di Axe, si troverà in mezzo a questa situazione scottante e pericolosa, sempre in bilico tra due poli opposti. Una situazione che a un certo punto la costringerà a scegliere definitivamente da che parte stare, con tutte le conseguenze del caso. Anche Lara (Malin Akerman) dovrà decidere da che parte stare, se contro o con suo marito. Sfoglia la gallery del cast principale di Billions 3 - BILLIONS, SCOPRI LO SPECIALE SULLA SERIE