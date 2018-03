Billions 3: ecco quando andranno in onda i nuovi episodi

Su Sky Atlantic sta per tornare Billions , la serie con Paul Giamatti e Damian Lewis nei panni di Chuck Rhoades e Bobby Axelrod, eterni sfidanti in una partita fatta di ambizione, colpi bassi, menzogne, segreti, frodi fiscali, vendetta, e ovviamente montagne di dollari. In un eterno alternarsi di vittorie e sconfitte, Chuck e Bobby quest’anno dovranno guardarsi le spalle non soltanto l’uno dall’altro, ma anche da forze molto più grandi loro. Forze intenzionate a metterli fuori gioco una volta per tutte. Continua a leggere e scopri quando andrà in onda Billions 3

Su Sky Atlantic sta per tornare Billions, e la terza stagione vedrà alzarsi ancora di più la posta in gioco. Chuck e Bobby saranno, OVVIAMENTE, ancora l’uno contro l’altro, ma ora sono cambiate tante cose. Entrambi determinati a distruggersi a vicenda, ora dovranno però combattere anche per la loro sopravvivenza contro nuove forze e nuovi potenti nemici. Wendy (Maggie Siff), moglie di Chuck e performance coach della Axe Capital, si troverà in mezzo a questa situazione scottante e pericolosa, sempre in bilico tra due poli opposti. Una situazione che a un certo punto la costringerà a scegliere definitivamente da che parte stare, con tutte le conseguenze del caso. Anche Lara (Malin Akerman) dovrà decidere da che parte stare, se contro o con suo marito.

Ma quando andranno in onda i nuovi episodi della serie? La data da segnare è venerdì 13 aprile, come sempre in prima serata, alle 21.15. Ma dove eravamo rimasti? Nel finale della seconda stagione, le cose si mettono male, molto male per Axe. Alla fine, a quanto pare, Chuck è riuscito a colpirlo, e anche a colpirlo forte, e la s02 si chiude infatti in maniera opposta e speculare alla S01: con il personaggio di Damian Lewis nel punto più basso della sua vita (indagato e abbandonato dalla moglie), e con quello di Paul Giamatti in posizione di attacco, e non più di difesa (anche se, nel frattempo, si è praticamente fatto terra bruciata attorno). Siamo sicuri che nella S03 gli equilibri cambieranno nuovamente…ma a favore di chi questa volta?

Per scoprirlo dovremo aspettare ancora qualche giorno. State calmi!!