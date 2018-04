Billions 3, in anteprima i primi due episodi al Lucca Film Festival 2018

Da domenica 8 a domenica 15 aprile nella città toscana nota in tutto il mondo per la convention autunnale dedicata a videogames, serie tv, fumetti e quant’altro avrà luogo l’edizione 2018 del Lucca Film Festival. Tra gli eventi da non perdere c’è assolutamente l’anteprima di Billions 3 , in onda su Sky Atlantic (che è MEDIA PARTNER della manifestazione ) da venerdì 13 aprile alle 21.15: continua a leggere e scopri di più

L’edizione 2018 del Lucca Film Festival avrà luogo da domenica 8 a domenica 15 aprile nella città toscana nota in tutto il mondo per la convention autunnale dedicata a videogames, serie tv, fumetti e quant’altro. Ad aprire le danze, quantomeno quelle delle anteprime, sarà l’anteprima della terza stagione di Billions, in onda su Sky Atlantic, MEDIA PARTNER della manifestazione, a partire da venerdì 13 aprile alle 21.15. I primi due episodi di Billions 3 saranno proiettati al Cinema Astra a partire dalle 16.30. L’ingresso sarà gratuito, dunque, se siete fan della serie con protagonisti Damian Lewis e Paul Giamatti e vi trovate in zona, si tratta proprio di un’occasione da non perdere. Per il programma completo del Lucca Film Festival vi rimandiamo al sito ufficiale della manifestazione, che tra anteprime, tavole rotonde, mostre e altro sarà veramente ricca di appuntamenti degni di nota per gli amanti della settima arte (ma non solo, ovviamente!). CLICCA QUI PER ANDARE AL SITO UFFICIALE DEL LUCCA FILM FESTIVAL

Billions 3: cosa dobbiamo aspettarci?

La terza stagione vedrà alzarsi ancora di più la posta in gioco. Chuck e Bobby saranno, OVVIAMENTE, ancora l’uno contro l’altro, ma ora sono cambiate tante cose. Entrambi determinati a distruggersi a vicenda, ora dovranno però combattere anche per la loro sopravvivenza contro nuove forze e nuovi potenti nemici. Wendy (Maggie Siff), moglie di Chuck e performance coach della Axe Capital, si troverà in mezzo a questa situazione scottante e pericolosa, sempre in bilico tra due poli opposti. Una situazione che a un certo punto la costringerà a scegliere definitivamente da che parte stare, con tutte le conseguenze del caso. Anche Lara (Malin Akerman) dovrà decidere da che parte stare, se contro o con suo marito.

Di seguito, due scene in anteprima tratte dal primo episodio.