Strike Back 5, episodi 5 e 6: le anticipazioni. VIDEO

Continuano le imprese e le missioni impossibili dei membri della rinnovata Sezione 20. Jane Lowry è una minaccia da non sottovalutare, e lo sanno bene Wyatt, Mac, Reynolds e Novin, come sempre sulle sue tracce. Riusciranno a fermarla prima che porti a termine il suo piano distruttivo? L'appuntamento col quinto e col sesto episodio della quinta stagione di Strike Back - Senza regole è per lunedì 2 aprile alle 21.15

Strike Back - Senza regole, stagione 5, episodio 5 Con Markov nella mani di Jane Lowry, la Sezione 20 deve mettersi all'opera anzitutto per trovarli, e poi per catturali. I loro spostamenti portano alla villa di un signore della droga, e toccherà a Gracie infiltrarsi. Riusciranno i nostri eroi a fermare Lowry e Markov prima che i due riescano a rilasciare una mortale arma chimica che potrebbe mettere in pericolo le sorti del mondo intero con la sua potenza distruttiva? Wyatt e Mac, aiutati dal Capitano Reynolds, ovviamente ce la metteranno tutta, anche a costo di giocare sporco, molto sporco.



Strike Back - Senza regole, stagione 5, episodio 6

Lowry e Borisovich, sempre più sfuggenti, danno il via a un piano che permetterà loro di far esplodere un ordigno in un aeroporto. Wyatt e Mac ce la metteranno tutta per fermarli prima che accada l'irreparabile, ma i loro nemici sono agguerriti e determinati. Reynolds ripensa alle scelte prese finora, e per un momento si lascia sopraffare dall'emotività: non è facile prendere certe decisioni.