Strike Back 5: senza regole con la nuova Sezione 20 su Sky Atlantic

Su Sky Atlantic torna la Sezione 20, con formazione totalmente rinnovata. Dopo il bye bye di Stonebridge e Scott - che si sono decisamente guadagnati un po' di riposo e di tranquillità dopo quattro stagioni in cui hanno rischiato di morire innumerevoli volte - i protagonisti della quinta stagione di Strike Back - Senza regole sono le new entry Samuel Wyatt (Daniel MacPherson), Gracie Novin (Alin Sumarwata), Thomas “Mac” McAllister (Warren Brown) e Natalie Reynolds (Roxanne McKee). Nuove team, stesse atmosfere e avventure ad alto tasso di adrenalina: l'appuntamento con i nuovi episodi di Strike Back - Senza regole 5 (due a settimana) è ogni lunedì alle 21.15 a partire dal 19 marzo.

Strike Back – Senza regole, stagione 5, episodio 1

Quando Omar Idrisi, spietato terrorista tenuto prigioniero in Siria, riesce ad evadere in seguito ad un’imboscata vicino al confine con la Giordania, l’unità antiterrorismo inglese chiamata “Sezione 20” viene rimessa in piedi per dargli la caccia. Equipaggiati con le tecnologie più all’avanguardia, i nuovi membri della Sezione 20 – il Sergente Samuel Wyatt, il Sergente Thomas “Mac” McAllister, il Capitano Natalie Reynolds e il Caporale Gracie Novin – si recano in Libia per tenere d’occhio un principe saudita che ha dei legami con Idrisi e con sua moglie Jane Lowri, disertrice nata in Inghilterra.

Strike Back – Senza regole, stagione 5, episodio 2

Ad Ajir, in Libia, la Sezione 20 sopravvive a una sparatoria e ad un’imboscata urbana mentre sta cercando di recuperare Morgan Ives, un trafficante d’armi senza scrupoli che è stato ingannato dal doppio gioco di Idrisi. Guidando attraverso territori ostili, il team è costretto a ricevere delle cure mediche in un campo nazionalista libico presidiato dal Generale Farid, che ha brutti ricordi sia di Mac che di Wyatt. Mentre Idrisi e i suoi scagnozzi se ne stanno nascosti in un bunker, la Sezione 20 non si tira indietro dallo scontro diretto a suon di pallottole, ma la missione viene interrotta da una imminente incursione aerea ordinata dal Comandante di Wyatt, il colonnello Parker.