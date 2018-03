Il Racconto del Reale - 'Inseguendo la Felicità, tra Compro Oro e povertà

Il ciclo Il Racconto del Reale presenta, domenica 25 marzo alle ore 21.15 , Inseguendo la Felicità , un documentario sulla dura vita di chi non arriva a fine mese e sul sistema di Compro Oro , moderni ‘banchi dei pegni’ spuntati come funghi in tutte le città italiane. Attraverso gli occhi di Gabriele, titolare di un negozio compro oro romano e Andreina, recupero crediti a domicilio, Sky Atlantic HD propone un ritratto a tratti duro e impietoso della realtà quotidiana di un’ Italia in difficoltà. Continua a leggere e scopri di più

Il docu-film ci porta nel difficile mondo dell'Italia di oggi, dove c'è chi insegue luci in fondo a tunnel fatti di debiti e vite sempre più care e chi, dall'altra parte, messaggero che non porta pena, riscuote denaro, riceve in pegno oro e argento, e allo stesso tempo vien quasi travolto delle mille storie di chi rincorre, disperatamente, il baluardo di un'esistenza in cui il minimo per vivere tranquilli rappresenta la massima aspirazione di gioia.

Dai dati Istat 2016 risulta che il 7,6 % della popolazione residente in Italia si trova in condizione di povertà assoluta. Sono 4 milioni e 598 mila le persone che non hanno i mezzi per provvedere ai bisogni quotidiani essenziali. ‘I soldi non fanno la felicità’, ma quando non puoi pagare le bollette, quando sei costretto a chiedere alla Caritas un piatto caldo o quando i tuoi figli vanno a scuola con le scarpe rotte e senza libri, ti vien da pensare che essere felici senza soldi è praticamente impossibile.

“Comprano oro e rubano amor” cantava Mannarino in Tevere Grand Hotel, il video girato nel campo rom Casilino 900, a Roma. Nelle città italiane, oggi ce ne sono altri di ‘Compro Oro’, quelli dove la gente consegna i cimeli di famiglia, le catenine d’oro del battesimo, il collier indossato il giorno delle nozze e, come ultimo pegno ad una vita di stenti, la vera nuziale. Una moderna ‘Giornata della fede’ dove cambia lo scenario, cambiano i sentimenti forse, ma il risultato è lo stesso: ci si priva dei pochi tesori, gelosamente custoditi, a causa di uno Stato dove il divario tra ricchi e poveri è sempre più ampio ed evidente.