Dall’horror A Quiet Place al blockbuster targato Marvel Avengers: Infinity War, passando per Logan Lucky di Soderbergh e l’italiano Quanto basta, ecco i migliori film in uscita al cinema ad aprile.

Aprile 2018 al cinema: rapinatori, chef e supereroi

Chi dominerà il box office in questo mese d’aprile potrebbe essere già scontato, visto che mercoledì 25 uscirà nelle sale Avengers: Infinity War, il film “allstar” Marvel in cui i supereroi più amati del cinema si uniranno per affrontare una nuova minaccia.

Questo, però, non vuol dire che non ci siano altre pellicole da andare a vedere. Anzi, a dire il vero ce n’è per tutti i gusti, dai rapinatori sgarruppati di Logan Lucky agli chef di Quanto basta. Ecco quindi i migliori film in uscita ad aprile 2018, riportati in ordine cronologico di arrivo nelle sale cinematografiche.

I miglior film in uscita ad aprile 2018

Logan Lucky

Steven Soderbergh dirige un heist movie – ovvero un film su una rapina, per dirla in parole più comprensibili - con tutti i crismi, ma aggiungendoci quel generoso tocco di ironia che fa funzionare meglio gli ingranaggi di questo “veicolo”. Già, parlare di veicoli non è improprio, perché la rapina che i fratelli Jimmy e Clyde Logan (Channing Tatum e Adam Driver) vogliono mettere a segno dovrà svolgersi durante una annuale gara automobilistica. Per riuscire nell’intento, chiederanno aiuto a Joe Bang (Daniel Craig), un criminale scafato. Unico problema: il signore in questione di ritrova chiuso in prigione.

Data di uscita: giovedì 5 aprile

Genere: commedia

Regia: Steven Soderbergh

Cast: Adam Driver, Channing Tatum, Daniel Craig, Riley Keough, Katherine Waterston, Katie Holmes

 

A Quiet Place – Un posto tranquillo

John Krasinski dirige e interpreta, affiancato sul set dalla bravissima Emily Blunt, un horror insolito e d’atmosfera, in cui il silenzio è più assordante di qualsiasi rumore. La Terra, infatti, è stata quasi completamente invasa da una razza aliena. Una famiglia composta dai due genitori e da due figli tiene però duro, tirando avanti in una fattoria nel mezzo del niente. Per non attirare l’attenzione degli esseri che li circondano, vivono nel più assoluto silenzio, comunicando con il linguaggio dei segni.

Data di uscita: giovedì 5 aprile

Genere: horror

Regia: John Krasinski

Cast: Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe, Evangelina Cavoli, Ezekiel Cavoli

 

I segreti di Wind River

Il navigato cacciatore Cory Lambert (Jeremy Renner), conoscitore dell’aspro territorio del Wyoming, ritrova un giorno una ragazza morta all’interno di una riserva indiana. Quando viene inviata sul posto l’inesperta agente dell’FBI Jane Banner (Elizabeth Olsen), la aiuterà nelle indagini, che si riveleranno molto più pericolose del previsto.

Data di uscita: giovedì 5 aprile

Genere: thriller

Regia: Taylor Sheridan

Cast: Jeremy Remner, Elizabeth Olsen, Jon Berthal, Julia Jones, James Jordan

 

Quanto basta

Nell’epoca della cucina in tv, Vinicio Marchioni interpreta un rinomato chef condannato ai servizi sociali a causa di una rissa. Si ritrova così a tenere un corso di cucina all’interno di un centro per ragazzi autistici, dove lavora la bella Anna (Valeria Solarino). Qui farà amicizia con Guido (Luigi Fedele), un ragazzo con la sindrome di Asperger, una particolare forma di autismo che non compromette lo sviluppo intellettivo, ma ha seri effetti sulle capacità sociali.

Data di uscita: giovedì 5 aprile

Genere: commedia

Regia: Francesco Falaschi

Cast: Vinicio Marchioni, Valeria Solarino, Luigi Fedele, Mirko Frezza, Nicola Siri, Alessandro Haber

 

Il prigioniero coreano

Kim-Ki Duk torna a parlare di politica con un film di denuncia che critica le ideologie contrapposte delle due Coree e, più in generale, i regimi di ogni tipo. Quando il motore della sua barca si rompe, un pescatore della Corea del Nord si ritrova alla deriva in acque sudcoreane. Ben lungi dal ricevere una buona accoglienza, si ritroverà invece intrappolato all’interno di una guerra tra fazioni opposte.

Data di uscita: giovedì 12 aprile

Genere: drammatico

Regia: Kim Ki-Duk

Cast: Ryoo Seung-Bum, Choi Gwi-Hwa, Lee Won-Geun, Lo Jae-Ryong

 

Io sono tempesta

Il regista Daniele Luchetti torna a collaborare con Elio Germano, che già aveva diretto in Mio fratello è figlio unico e La nostra vita. Con lui sul set anche Alessandro Gassman e Marco Giallini. Il film racconta di un magnate della finanza (Giallini) che vede il suo impero crollare quando viene condannato per frode e si ritrova a passare un anno ai servizi sociali, dove fa conoscenza con soggetti provenienti da un mondo diametralmente opposto al suo.

Data di uscita: giovedì 12 aprile

Genere: commedia

Regia: Daniele Luchetti

Cast: Elio Germano, Eleonora Danco, Marco Giallini, Alessandro Gassman

 

Molly’s Game

Aaron Sorkin, noto come produttore e soprattutto sceneggiatore (nel 2011 ha vinto il premio Oscar alla Migliore sceneggiatura non originale con The Social Network di David Fincher), si cimenta per la prima volta con la regia, e già questo potrebbe essere un buon motivo per andare a vedere Molly’s Game. Se ve ne serve un altro, va menzionato senza dubbio il cast formato da Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera e la protagonista Jessica chastain, nel ruolo di una studentessa di giurisprudenza che per guadagnarsi da vivere si cimenta con il mondo del poker clandestino e finisce per costruire un impero.

Data di uscita: giovedì 19 aprile

Genere: biografico

Regia: Aaron Sorkin

Cast: Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Jeremy Strong

 

Avengers: Infinity War

Abbiamo lasciato gli Avengers spezzati in due dalla “guerra civile” tra le fazioni guidate da Captain America e Iron Man. Ma ora i Vendicatori torneranno a combattere insieme per fronteggiare una nuova minaccia: il malvagio Thanos vuole recuperare le sei gemme dell’infinito, grazie alle quali potrà riscrivere la realtà a suo piacimento. A dare loro manforte ci saranno anche i Guardiani della Galassia. Con questa nuova avventura “corale”, la Marvel punta a spostare l’intrattenimento su un altro livello, in quello che si prospetta come uno dei migliori film in uscita ad aprile 2018.

Data di uscita: mercoledì 25 aprile

Genere: supereroi

Regia: Joe Russo, Anthony Russo

Cast: Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Tom Hiddleton, Tessa Thompson, Tom Holland, Chris Pratt, Karen Gillian, Josh Brolin, Zoe Saldana, Chris Evans

 

Tu mi nascondi qualcosa

Valeria, un’investigatrice privata, scopre che la promessa sposa di Francesco o tradisce. Il loro matrimonio salta e Francesco si rivolge proprio all’investigatrice per cercare di rimettere in piedi la sua relazione. In parallelo, una donna scopre che il marito è ricoverato in ospedale, ma ha perso la memoria in seguito a un incidente. La vita di coppia messa a nudo in quello che si prospetta come uno dei migliori film di aprile 2018.

Data di uscita: mercoledì 25 aprile

Genere: commedia

Regia: Giuseppe Lo Console

Cast: Giuseppe Battiston, Sarah Felberbaum, Rocco Papaleo, Rocio Munoz Morales, Alessandro Tiberi, Eva Robin’s

Sergio e Sergej – Il professore e il cosmonauta

1991, l’impero sovietico implode, l’URSS non esiste più. Peccato che nel frattempo si siano dimenticati nello spazio Sergej, l’ultimo cosmonauta russo. Bloccato in orbita, questi capta per caso il segnale radio di Sergio, un professore di filosofia cubano. Tra i due nascerà un’insolita amicizia, che culminerà in un eroico tentativo di recupero, grazie anche a un intervento americano.

Data di uscita: domenica 29 aprile

Genere: commedia

Regia: Ernesto Daranas

Cast: Ron Perlman, A.J. Buckley, Yuliet Cruz, Arnmando Miguel Gomez, Rolando Raimjanov