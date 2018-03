Unpeaceful, la musica oltre orizzonti e colonne sonore di Federica Fornabaio

(@BassoFabrizio)



La vita è una somma di situazioni. Bisogna allinearle come accade nella volta celeste per i pianeti. Con Unpaceful la pianista Federica Fornabaio ha creato una nuova costellazione, quella della poesia sulla tastiera. Ma lei non è solo mani che accarezzano il pianoforte: è direttore d'orchestra, compositrice, è autrice di colonne sonore che è un lavoro difficilissimo, perché il libero componimento è...libero ma quello che deve colorare di note le immagini rischia di diventare una prigione. Non per Federica, che abbiamo intervistato e che ci ha regalato l'elenco delle sue colonne sonore più amate. Tutte rigorosamente da ascoltare.



Federica ci siamo lasciati nel 2009 con l'album che porta i suo nome.

Dopo quell'esperienza ho voluto tornare alla composizione di colonne sonore, un lavoro oscuro ma che assorbe tempo, energie e creatività.

Il seme da cui è germogliato Unpeaceful?

Ho conosciuto Luciano Rebeggiani di Sony Classic: ha accolto il mio progetto a scatola chiusa. Lo ha definito un progetto audace ma non si è intimorito. E' un illuminato.

L'essenza del suo album?

La libertà E il tempo. Mi è stato dato un anno per completare il lavoro.

Cosa la ha rallentata?

Guardi io non cerco una strada da seguire bensì un orizzonte da esplorare.

Fare musica è guardarsi allo specchio?

Non è facile osservarsi riflessi, spesso arrivano stimoli che non sempre sono come vuoi.

Il disco rimanda una nuova Federica, almeno per chi la segue da tempo.

Sono contenta di queste sensazioni. Le confesso che ho tirato fuori una parte di me che non conoscevo. Per chi mi conosce può risultare spiazzante ma io mi sento di dover proseguire il mio percorso verso gli orizzonti.

Come nasce la sua musica?

Colgo idee negli anni, blocco le note vocali e quando è il momento giusto...tornano.

Ryuichi Sakamoto le ha donato il brano Asience.

Un colpo incredibile. Il mio manager gli ha mandato un mail con la richiesta di un brano per piano inedito, il suo ha risposto che in questo periodo il maestro fa solo musica elettronica. E che comunque me ne avrebbe mandati quattro da riarrangiare: potevo sceglierne uno. Ma soprattutto mi ha fatto sapere che mi stima.

Perché ha optato per Asience?

Era il più femminile. E ho subito avuto l'idea di come modificarlo.

Unpeaceful è un viaggio straniante nella sua musica.

Volevo tutti i brani diversi, non voglio linearità e detesto essere etichettata.

Come definisce il suo stile?

Musica contemporanea.

Dove ci conduce?

In un viaggio onirico che attraversa più stanze. Brani che si destrutturano fino ad arrivare al vento che è un momento onomatopeico, il rumore della natura.

Ora che succede?

Il 25 marzo concerto a Bari, il 6 aprile a Roma e il 15 a Milano. Un tour organico arriverà più avanti.

Poi?

Il dopo è un orizzonte per tutti...



LE COLONNE SONORE DI FEDERICA FORNABAIO

CINEMA

Vertigo - Bernard Hermann

Chi ha incastrato Roger Rabbit - Alan Silvestri

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto - Ennio Morricone

The sheltering sky - Ryūichi Sakamoto

Frankenstein junior - John Morris

Il Padrino / Amarcord - Nino Rota

The Pink Panther - Henry Mancini

Il favoloso mondo di Amélie - Yann Tiersen

Secretary - Angelo Badalamenti (ricordando anche Twin Peaks)



TEATRO

(Poema drammatico) Peer Gynt - Edvard Grieg

(Poema sinfonico) L’apprendista stregone - Paul Dukas

(Balletto) Lo Schiaccianoci - Tchaikovsky

(Racconto musicale) Pierino e il lupo - Prokofiev