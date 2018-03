Pertini - Il Combattente, Raphael Gualazzi racconta la grandezza del Presidente

(@BassoFabrizio)



L'Estate di John Wayne e tutto quello che fa ritornare ci aiuta a entrare, attraverso la musica e la voce di Raphael Gualazzi nello spirito di Pertini - Il Combattente, tratto dal libro Il Combattente– Come si diventa Pertini (Rizzoli Editore) scritto da Giancarlo De Cataldo e alla cui realizzazione ha collaborato Sky Cinema. Il film è al cinema da questo weekend. Nella canzone di Gualazzi si parla di un ritorno di Pertini per un poker con John Wayne. Dunque non poteva mancare in questo progetto. Lo abbiamo intervistato alla vigilia della sua partenza per il Giappone.



Raphael cosa va a fare a Tokyo?

Farò due concerti al Blue Note, uno dei locali più prestigiosi al mondo. Saremo in trio.

Sappiamo che ci sarà un'altra sorpresa?

Pubblico il primo Best Of per quel mercato. Una bella cosa, sono molto felice.

Che tracklist ha scelto?

Brani pescati nei vari progetti fatti con Sugar Music. Ho scelto la valorizzazione dell'italianità e l'uso della lingua. Certo qualcosa in inglese c'è, ma io ci tengo alla mia lingua. La nostra cultura si promuove anche con piccoli gesti.

In Italia invece che fa?

Mi sto concentrando sul nuovo disco. Farò qualche concerto nei prossimi mesi ma poche cose proprio per non allentare la concentrazione.

Ha fornito il suo contributo al docu-film Pertini - Il Combattente.

E' stato un personaggio fondamentale per quello che ha portato alla politica. Lui è stato un garante dell'imparzialità nelle questioni politiche.

Cosa le piace di lui?

A livello emotivo ha partecipato a molti momenti importanti della nostra storia. E' stato un presidente molto presente e ci ha sempre messo la faccia.

Una emozione avere un proprio brano in questa opera.

Eccome. E' stato bello essere coinvolti in questo progetto. La mia è una partecipazione musicale ma quando si entra nella vita di personaggi del calibro di Pertini esserci resta un grande onore.