Kristen Stewart compie 28 anni . La ex teen idol della saga Twilight è nata il 9 aprile del 1990 a Los Angeles. In questa FOTOGALLERY la vediamo in alcune fasi della sua carriera. Della ex protagonista di Twilight, che ha lavorato con registi del calibro di Woody Allen in Cafè Society o di Sean Penn in Into The Wild , si conoscono parecchi scandali legati alla sua vita personale