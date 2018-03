Io c'è: quando la coppia Buy-Leo si inventano una religione

Mercoledì 28 marzo alle 21.00 va in onda su Sky Cinema Uno, all'interno di Cinepop, qualche minuto in anteprima del film Io c'è di Alessandro Aronadio con Margherita Buy ed Edoardo Leo (che sarà presente in puntata) distribuito da Vision Distribution.

Suggerimenti al posto dei comandamenti, nessun peccato mortale, abolizione di una vita ultraterrena perché questa vita qui e ora è il paradiso. Sono fra le basi dello Ionismo, religione coniata da Massimo Alberti (Edoardo Leo) e dalla sorella Adriana (Margherita Buy) per trasformare il loro bed and breakfast in luogo di culto e liberarsi così dal fardello delle tasse. In questa impresa ai limiti del surreale sono coadiuvati dall’amico scrittore fallito Marco (Giuseppe Battiston). Lo Ionismo, sorta di "best of" delle altre religioni, è un credo egocentrico ed egoistico che mette l’io al centro dell’universo e lo identifica come unica divinità da adorare. Non a caso è proprio lo specchio a incarnare il ruolo di oggetto sacro: nel suo riflesso ognuno può vedersi per il dio che è. Massimo Alberti, suo malgrado, attira intorno a sè una grande folla di seguaci che lo eloggono a "maestro" e che iniziano a venerarlo al di là di ogni aspettativa e di ogni merito...

Ma quali sono state le motivazioni che hanno spinto Alessandro Aronadio ed Edoardo Leo (cosceneggiatore con il regista, Renato Sannio e Valerio Cilio) a parlare di una tematica oggi così delicata come la religione?

"Siamo partiti, nella sceneggiatura, dal chiederci perché c'è il bisogno di credere nelle storie inverosimili che raccontano tutte le religioni. Abbiamo provato a riderne ma con rispetto, anche perché sono affascinato da chi ha fede. Da ateo sento che hanno qualcosa più di me - dice Aronadio -. Ci ha attirato la sfida di fare una commedia sulla religione in un momento storico in cui è un tema quasi tragico, che tutti hanno paura di toccare". Per Leo nel film "c'è una metafora interessante sul confine tra fede e “creduloneria”, tra religione e cialtroneria. Spero che Io c'è susciti qualche dibattito; se nessuno si sente toccato, non è un film giusto".

Io c'è sarà al cinema da giovedì 29 marzo distribuito da Vision Distribution. Nell'attesa, mercoledì 28 marzo alle 21.00 su Sky Cinema Uno (all'interno di Cinepop) andrà in onda una breve anteprima del film. Ospite della puntata di Cinepop è lo stesso Edoardo Leo.