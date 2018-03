Quanto Basta, una bella favola con Marchioni e la Solarino: l'ANTEPRIMA

Una storia di redenzione, una favola dove il lieto fine è ecumenico. Il film si intitola Quanto basta e arriva nelle sale cinematografiche giovedì 5 aprile, preceduto da alcuni minuti in anteprima in programma su Sky Cinema Passion lunedì 2 aprile alle ore 20.50. La regia è di Francesco Falaschi e nel cast ci sono, tra gli altri, Valeria Solarino, Vinicio Marchioni e Luigi Fedele.



Quanto basta racconta l'epopea di Arturo, uno chef talentuoso, finito in carcere per rissa: condannato, deve scontare la pena ai servizi sociali tenendo un corso di cucina in un centro per ragazzi autistici dove lavora Anna. Guido ha la sindrome di Asperger e una grande passione per la cucina. L’improbabile amicizia tra i due aiuterà Arturo a cambiare vita.