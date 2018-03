Il sole a mezzanotte: l'amore al buio tra Bella Thorne e Patrick Schwarzenegger

La diciassettenne Katie (Bella Thorne) è costretta fin da piccola a vivere nel buio della sua abitazione a causa di una rara malattia che rende per lei letale anche la minima esposizione alla luce solare. Il destino, però, porterà sulla sua strada Charlie (Patrick Schwarzenegger), quel bambino che osservava tutti i giorni dalla finestra e che, ormai adolescente, le permetterà di conoscere l’amore in un modo del tutto speciale. Dopo Colpa delle Stelle, Io prima di te e Noi Siamo Tutto, un’altra meravigliosa storia d’amore teen che dimostra che l’unico modo di affrontare le avversità della vita è quello di farlo in due. Nel cast al fianco della splendida Bella Thorne troviamo l’atletico e affascinante Patrick Schwarzenegger.

Il sole a mezzanotte racconta la storia della diciassettenne Katie Price, colpita fin dall'infanzia da una rara malattia che rende per lei letale anche la più piccola quantità di luce solare. Durante il giorno è costretta a rimanere in casa, ma è dopo il tramonto che il mondo di Katie prende vita, nel buio, quando si reca alla stazione ferroviaria locale per suonare la sua chitarra davanti ai passanti. Una notte il destino le fa incontrare Charlie, un ex atleta del liceo, di cui lei è segretamente innamorata da anni. Lei gli nasconde la sua malattia però, proprio quando i due iniziano una travolgente storia d’amore in un’estate quasi perfetta.

Il sole a mezzanotte si rifà al film giapponese Song to the Sun, (conosciuto in Giappone come Taiyo no Uta). Struggente storia di un amore, ma anche di sogni infranti e realizzati, il film è diretto da Scott Speer (Step Up Revolution) sulla sceneggiatura di Eric Kirsten.

"Amo le favole", ha detto il regista Speer. "La sceneggiatura mi è stata inviata da John Rickard, uno dei nostri produttori. Subito, quando l'ho letta, l’ho percepita come una versione concreta e reale della storia di Cenerentola, con delle sfumature di Rapunzel. Katie è intrappolata nella sua stanza e non può uscire. Quando sorge il sole deve stare lì, deve usare una protezione UV speciale anche sulle finestre, il sole è come l'acqua e la sua casa è come una nave. Credo che a un certo punto della nostra vita ci siamo sentiti tutti così. Penso che tutti abbiamo guardato fuori dalla finestra in diversi momenti della nostra vita e ci siamo sentiti fuori dal mondo. Non possiamo entrare in contatto con il mondo esterno, fino a quando qualcuno non ci mette in contatto con esso". "Questa storia parla dell’essere intrappolati lontano dal resto del mondo e dover guardare gli altri che vivono la loro vita e fanno le loro esperienze", dice il regista. "E tu sei lì, e non puoi far parte di nessuna di queste esperienze. Ho pensato che fosse qualcosa di così unico, in questo caso particolare, per Katie Price - il personaggio di Bella - eppure al contempo così universale. È un film su un'esperienza che tutti, ad un certo punto, attraversano". "Katie ha una malattia estremamente rara, che affligge una persona su un milione, la maggior parte delle quali vive fino a 21 anni", riflette Bella Thorne. "Il mio personaggio ha passato tutta la sua vita in casa, è cresciuta nella sua stanza, non può uscire alla luce del sole, perché se lo fa, morirà. È innamorata del ragazzo della porta accanto. È stata segretamente innamorata di lui per tutta la vita. La notte in cui finalmente si incontrano, scocca la scintilla e da lì inizia questa storia d'amore folle, unica, meravigliosa". Ciò che mi ha attirato verso questo ruolo è il fatto che volevo raccontare una storia che nessuno aveva mai raccontato prima. Volevo letteralmente puntare la luce su di essa", dice metaforicamente Thorne. "La maggior parte delle persone non sa nemmeno che questa malattia esista. Volevo interpretare questo personaggio così fuori dal mondo, che non aveva nemmeno mai provato a stare sotto il sole.