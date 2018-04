World Cinema: gli appuntamenti di aprile

I grandi film dei festival internazionali sono i protagonisti di World Cinema , il ciclo in onda ogni sabato alle 21.00 su Sky Cinema Cult . Questo mese non perdere la prima tv Glory – Non c’è tempo per gli onesti , il film dei registi bulgari Kristina Grozeva e Petar Valchanov

Continua su Sky Cinema Cult, l’appuntamento World Cinema, con una rassegna dei principali film stranieri provenienti dal tutto il mondo, di elevato valore artistico, presentati e premiati nei principali festival cinematografici, in onda ogni sabato alle 21.00.



Sabato 7 apre il mese Together with you, la poetica storia ambientata a Pechino sulla musica e l'amore diretta da Chen Kaige (Addio, mia concubina).



Sabato 14, all’interno della Crazy Family Week, ci si sposta sulle Alpi con Sister, il film diretto da Ursula Meier, premiata con l’Orso d’argento a Berlino, che descrive la vita da strada del dodicenne Simon e di sua sorella, Léa Seydoux.



Sabato 21 alle 23.00 è la volta di Kiki & i segreti del sesso, la spregiudicata commedia spagnola, diretta da Paco León, che affronta con ironia alcune tematiche legate al sesso.



Sabato 28 chiude il mese la prima visione Glory – Non c’è tempo per gli onesti, il film dei registi bulgari Kristina Grozeva e Petar Valchanov in cui si mettono in luce contraddizioni e storture di una società piagata dalla corruzione.