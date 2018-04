Il trailer di The Man Who Killed Quixote, finalmente

Jonathan Pryce in The Man Who Killed Quixote

Su un ipotetico dizionario dei termini cinematografici, alla voce development hell (letteralmente: inferno produttivo) dovrebbe esserci un’intera pagina dedicata alla storia di The Man Who Killed Quixote, film di Terry Gilliam liberamente ispirato al Don Chisciotte di Cervantes, la cui fase di preproduzione era partita ormai 20 anni fa, nel 1998.

La pellicola di Gilliam ha vissuto sfortune di ogni tipo: la prima produzione è stata talmente catastrofica, con le riprese funestate da alluvioni, jet militari e quant’altro, da spingere i due cineasti Keith Fulton e Louis Pepe a dedicare uno straordinario documentario, ironicamente intitolato Lost in La Mancha, a questo tentativo clamorosamente fallito.

Da allora il film, che in principio aveva come interpreti principali Johnny Depp e Jean Rochefort, è rimasto in una sorta di limbo, a dispetto degli eroici tentativi di Terry Gilliam di riavviare le riprese, ogni volta bloccate da mancanze di fondi, questioni burocratiche e intralci di ogni tipo.

Nel ruolo di Depp, negli anni, si sono succeduti, almeno in via ipotetica, Ewan McGregor e Jack O’Connell. In quello di Rochefort, invece, Robert Duvall, Michael Palin (“collega” di Terry Gilliam nei Monty Python) e John Hurt, che però non è arrivato nemmeno a vedere l’inizio delle riprese, perché è morto prima. Gli ultimi eroi a decidere di aiutare Terry Gilliam sono il suo vecchio amico Jonathan Pryce e Adam Driver.

Ora però, quando ormai le speranze di vedere il film scritto da Tony Grisoni e dallo stesso Gilliam su grande schermo sembravano ormai perdute, a quanto pare ci siamo: il trailer di The Man Who Killed Quixote è stato pubblicato online e l’uscita del film è prevista per questo 2018.

Il film racconta di un uomo convinto di essere il famigerato Don Chisciotte e che scambia un giovane pubblicitario per il suo scudiero Sancho Panza. Insieme, i due si imbarcheranno in un viaggio allucinato a cavallo tra passato e presente, con esiti rocamboleschi. Al fianco di Pryce e Driver, nel cast sono presenti Olga Kurylenko e Stellan Skarsgard.

Certo, non mancano ancora le incognite: ci sarebbe un contenzioso legale con il produttore di uno dei precedenti tentativi, Paulo Branco, e la possibilità che la pellicola venga presentata al Festival di Cannes non è ancora stata confermata. Ma a questo punto è da escludere che Mr. Gilliam possa essere ancora fermato: stiamo davvero per vedere The Man Who Quilled Quixote… e dopo tutta questa attesa, speriamo che ne valga la pena!