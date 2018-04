The Iron Lady, la vita di Margareth Thatcher, un film da tre Oscar

A 5 anni dalla morte di Margaret Thatcher, domenica 8 aprile alle ore 21, Sky Cinema Cult propone in prima serata THE IRON LADY di Phyllida Lloyd, che traccia un indimenticabile ritratto dell’ex Primo Ministro inglese, interpretato da una strepitosa Meryl Streep. La storia di una donna forte, coraggiosa e controversa, che ha dedicato la propria vita privata all’ambizione politica e che, alla soglia degli ottant’anni, con una forma di demenza senile crescente, ricorda i momenti salienti della sua vita.



Siamo a Chester Square nel terzo millennio. L'ottantenne Margaret Thatcher, ex Primo Ministro britannico, affetta da una crescente demenza senile, parla con il marito Denis, morto da anni, mentre resiste alla necessità di liberarsi del guardaroba dell'uomo affrontando la perdita del suo potere e soffrendo per l'irrefrenabile passare del tempo. Margareth Thatcher è stata celebre per la sua politica ultraconservatrice e per le scelte controverse in campo nazionale e internazionale, al punto da sacrificare alla politica e al suo paese se stessa e la sua vita privata.



The Iron Lady ha vinto 3 Premi Oscar e un premio ai Golden Globes. Il film ha ottenuto 5 candidature e vinto 2 BAFTA, ha vinto un premio ai NYFCCA. In Italia al Box Office The Iron Lady ha incassato nelle prime 8 settimane di programmazione 2,7 milioni di euro e 841 mila euro nel primo weekend.