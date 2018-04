Harry Potter: The Exhibition, l'Italia è pronta a entrare nella leggenda

Quest’estate, i fans di Harry Potter in Italia avranno finalmente l’opportunità di visitare Harry Potter: The Exhibition, in esposizione migliaia di oggetti di scena, costumi e creature direttamente dai film di Harry Potter. Per celebrare l’apertura del 12 Maggio, le star di Harry Potter James e Oliver Phelps, che hanno interpretato Fred e George Weasley nei film della saga saranno presenti alla Fabbrica del Vapore. L’ 11 Maggio, per la prima volta, Harry Potter: The Exhibition darà ai fans in Italia un’opportunità unica di celebrare la loro passione per il Mondo Magico, con uno speciale fan day. Il pacchetto fan include l’ accesso anticipato a Harry Potter: The Exhibition ed un viaggio in treno dove i fan si intratterranno in divertenti attività come quizsu Harry Potter. I gemelli Phelps faranno un’apparizione sul treno. Il treno viaggia da Roma a Firenze a Milano, dove i fan visiteranno la mostra e parteciperanno ad una speciale sessione di Q&A con James e Oliver. I pacchetti saranno in vendita dall’11 Aprile 2018 fino ad esaurimento. I biglietti da Roma avranno un costo di 220 euro (più diritti di prevendita), quelli da Firenze di 180 euro (più diritti di prevendita). Per i dettagli completi, visita www.har-rypotterexhibition.it. Inoltre, 100 fans avranno l’opportunità di vincere un paio di biglietti per visitare la mostra e la sessione Q&A. I dettagli del concorso saranno annunciati nelle prossime settimane. A partire dalla sua première mondiale a Chicago, la mostra ha ricevuto più di quattro milioni di visitatori con soste a Boston, Toronto, Seattle, New York, Sydney, Singapore, Tokyo, Parigi, Shanghai, Bruxelles e Madrid. GES Events, in partnership con Warner Bros. Consumer Products, ha creato questa mostra coinvolgente di 1.600 metri quadri dove i visitatori hanno la possibilità di ammirare il materiale ispirato ai set dei film di Harry Potter e vedere la magnifica abilità artigianale dietro i costumi autentici, gli oggetti di scena e le creature fantastiche dei film. D’Alessandro e Galli, Sold Out e Encore Productions presentano la mostra a Milano come partner di GES. Dal momento in cui i visitatori fanno il primo passo nella mostra Harry Potter: The Exhibition, si ritrovano immediatamente catapultati nel mondo di Harry Potter.



I visitatori sono subito accolti da un padrone di casa che suddivide alcuni fortunati fan a seconda della loro casa di HogwartsTM preferita, per condurli poi all’interno della mostra dove inizia il viaggio verso le scene predilette dei film di Harry Potter. La mostra presenta ambientazioni tratte dalle più famose location dei film – inclusi la sala comune e il dormitorio di Grifondoro; aule come quelle di Pozioni ed Erbologia; e la Foresta Proibita – che traboccano di oggetti discena autentici, costumi e creature usati durante le riprese della famosa serie. In aggiunta ai meravigliosi ambienti e messe in scena,sono presenti molti elementi interattivi. I visitatori possono entrare nell’area del QuidditchTM e lanciare una Pluffa, sradicare la propria mandragola nella rappresentazione dell’aula di Erbologia e anche visitare una ricostruzione della capanna di Hagrid e sedersi sulla sua poltrona gigante. La mostra, presente a Milano soltanto per un periodo limitato, sarà aperta ogni giorno. Sono necessari biglietti con indicazione dell’orario e sarà possibile accedere alla mostra fino a un’ora prima della chiusura. I biglietti sono in vendita su harrypotterexhibition.it. Disponibili anche esclusive audioguide che forniranno uno sguardo dietro le quinte sulla realizzazione dei film di Harry Potter, con commento dei produttori, dei designer degli oggetti di scena, dei costumi e delle creature.



INFORMAZIONI PRATICHE

Harry Potter: The Exhibition

Fabbrica del Vapore, Milano

Apertura 12 maggio per un periodo limitato



ORARI DI APERTURA

Lunedì dalle 15.00 alle 22.00. Martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 22.00. Venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 23.00. L’ultimo ingresso è previsto un’ora prima della chiusura della Mostra. L’accesso in seguito non è permesso. Questi orari possono essere modificati nei giorni festivi o periodi di vacanza.



Costo dei biglietti (esclusi i diritti di prevendita)

Dal Lunedì al Giovedì (Festivi esclusi)

ADULTI (dai 13 anni compiuti): 17,00 euro

BAMBINI (dai 4 ai 12 anni compiuti): 15,00 euro

FAMILY PACK (2 adulti + 2 bambini o 1 adulto + 3 bambini* | * bambini 4-12 anni compiuti): 50,00 euro

RIDOTTO Card Musei Lombardia Milano e dipendenti del Comune di Milano (con badge nominale): 15,00 euro



Venerdì, Sabato, Domenica e Festivi

ADULTI (dai 13 anni compiuti): 19,00 euro

BAMBINI (dai 4 ai 12 anni compiuti): 16,00 euro

FAMILY PACK (2 adulti + 2 bambini o 1 adulto + 3 bambini* | (* bambini 4-12 anni compiuti): 60,00 euro

RIDOTTO Card Musei Lombardia Milano e dipendenti del Comune di Milano (con badge nominale): 16,00 euro



GRUPPI [Non disponibili nei seguenti giorni: Venerdì, Sabato, Domenica, Festivi]

Gruppi di almeno 10 persone: 20%** di sconto: 13,60 euro

Gruppi di almeno 50 persone: 25%** di sconto: 12,75 euro

SCUOLE (minimo 20 PERSONE)*: 10,00 euro



*Il prezzo per le Scuole è valido dal Lunedì al Giovedì. 1 ingresso gratuito ogni 20 persone

**Lo sconto sui Gruppi viene applicato rispetto al biglietto intero Adulti.