Giornata Internazionale della danza, 4 serate ballando con i film

E' uno din quei momenti che talvolta non hanno la giusta rilevanza e che dunque è doveroso sottileare cfon un arcobaleno di colori. In occasione della Giornata internazionale della danza che ricorre il 29 aprile Sky Cinema Classics propone 4 appuntamenti, ogni domenica alle ore 21, con altrettanti film a tema ballo che hanno lasciato il segno nella storia del cinema. Domenica 8 dà il via al ciclo uno dei film simbolo degli anni 80 vincitore di 1 Oscar® e 2 Golden Globe, FLASHDANCE, che vede una giovanissima Jennifer Beals nei panni di una giovane operaia di Pittsburgh che arrotonda danzando nei night club e sogna di diventare una ballerina professionista.



Domenica 15 è la volta della commedia cult anni 80 FOOTLOOSE con i giovani ribelli Kevin Bacon e Lori Singer che lottano insieme per far sì che nella cittadina in cui vivono si possa ballare e ascoltare la musica rock, vietati dal pastore bigotto. Il film ha dei collegamenti con fatti realmente accaduti per quanto trattai in maniera blanda: sullo sfondo ci sono eventi accaduti nella piccola comunità rurale di Elmore City in Oklahoma



Domenica 22 si passa al film simbolo della Disco Music, LA FEBBRE DEL SABATO SERA, che ha lanciato in tutto il mondo il mito di John Travolta nei panni di Tony Manero ed è passato alla storia anche grazie alla colonna sonora d’antologia dei Bee Gees. Un film che è anche una denuncia sociale e che ha avuto un successo che ha coinvolto più generazioni. Ancora oggi Tony manero è qualcosa di più di un personagio del mondo del cinema: è un modo di essere, un modo di vivere, uno stato dell'anima.



Domenica 29 chiude il ciclo è la volta di uno spettacolare John Travolta, per la seconda volta nei panni di Tony Manero, che balla sulle note di un'indimenticabile colonna sonora in STAYING ALIVE. Dopo esser stato il divetto delle balere di Brooklyn, Manero vuole essere un divo dei musical di Broadway. Comincia come ballerino di fila e quando il protagonista dello show ha dei problemi avanza la sua candidaturqa e ottiene la parte: contro le previsioni, alla prima è un trionfo.



Domenica 29 aprile è previsa una maratona con i quattro titoli a partire dalle 15.25.