Venerdì da duri: gli appuntamenti di aprile

Prosegue ad aprile Venerdì da duri, l’appuntamento di Sky Cinema Classics con i migliori film western, crime, action e war movie classici.



Venerdì 6 aprono il mese due film bellici ambientati in Francia: Parigi brucia?, la pellicola con Jean-Paul Belmondo e Alain Delon che descrive i drammatici giorni prima della liberazione al termine della Seconda guerra mondiale, seguito da Prima linea di Robert Aldrich in cui un capitano codardo lascia i suoi soldati in balìa dei tedeschi provocando una strage.



Venerdì 13 in prima serata Charles Bronson è immerso nel gelo delle montagne innevate nel western Io non credo a nessuno, mentre in seconda serata i pellerossa sono sul sentiero di guerra contro i soldati francesi in Per un dollaro di gloria.



Venerdì 20 in prima serata quattro malviventi si impadroniscono di un vagone della metropolitana di New York con degli ostaggi nel film con Walter Matthau Il colpo della metropolitana – un ostaggio al minuto, mentre in seconda serata è la volta del clamoroso esordio al cinema di Eddie Murphy nell’action-comedy con Nick Nolte 48 ore.



Venerdì 27 in prima serata un sergente di polizia dà la caccia a un feroce serial killer di donne in Indagine ad alto rischio con James Woods, e in seconda serata Oliver Stone affronta l’orrore della guerra in Vietnam nel suo capolavoro vincitore di 4 Oscar® e 3 Golden Globe Platoon, con Tom Berenger, Willem Dafoe e Charlie Sheen