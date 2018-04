Sky Cinema Max Collection, il meglio dal 9 al 15 aprile

Su Sky Cinema Max Collection le emozioni non accennano a fermarsi. Il canale pop-up (313 di Sky) dedicato ai film e agli attori più “max” di sempre prosegue con le sue maratone giornaliere a tema: ecco il meglio del meglio della settimana che va da lunedì 9 a domenica 15 aprile.

Inizio letteralmente da brividi il 9 con Lunedì da paura, la rassegna dedicata al terrore su grande schermo. Da It Follows fino a The Bye Bye Man, ci sarà da tremare. Ma il culmine dello spavento, alle 21, lo si avrà con il cult The Ring, l’horror incentrato su una videocassetta maledetta, la cui visione comporta morte certa.

Il giorno successivo è tutto dedicato a uno dei più grandi action hero in circolazione, nonché un vero e proprio stakanovista del set, presente in un numero enorme di pellicole: tenetevi pronti al Samuel L. Jackson Day, il cui momento cardine consisterà nella programmazione in prima serata di Home of the Brave – Eroi senza gloria.

Mercoledì 11 aprile due saghe cult si incontrano con la maratona Resident Evil vs Underworld. Quale delle due è più spaventosa e appassionante? Difficile a dirsi: per togliersi il dubbio meglio guardarsele entrambe, senza perdere ovviamente l’appuntamento in prima serata con Resident Evil: Extinction, terzo capitolo della serie che vede protagonista Milla Jovovich.

Il 12 tocca a un altro grande attore: è il John Cusack Day, con pellicole di spicco come 2012 e Cell, ma soprattutto in prima serata con Codice fantasma, storia di un agente speciale che decide di prendersi una pausa dal lavoro e accetta un incarico all’apparenza facile, occupandosi di proteggere una giovane crittografa. Ma la missione, ovviamente, si rivelerà molto più complicata del previsto.

Il giorno successivo è tempo di avventura con Adventure Time: La maschera di ferro, L’ultimo dei Mohicani e Trappola in fondo al mare sono alcuni tra i titoli in programmazione, mentre alle 21 toccherà a Robin Hood - Principe dei ladri, indimenticabile film del 1991 che vede Kevin Costner nei panni del ladro che ruba ai ricchi per donare ai poveri.

Il 14 e il 15 si chiude in bellezza la settimana con il Bond Weekend, una due giorni interamente dedicata all’Agente 007, con grandi classici come Missione Goldfinger, Operazione tuono e, in prima serata sabato, Licenza di uccidere, assieme ai recenti titoli con Daniel Craig come Casino Royale, Skyfall e, in prima serata domenica, Quantum of Solace.