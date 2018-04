Gli ospiti e gli eventi del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2018

L’edizione 2018 del Lucca Film Festival e Europa Cinema avrà luogo da domenica 8 a domenica 15 aprile nella città toscana nota in tutto il mondo per la convention autunnale dedicata a videogames, serie tv, fumetti e quant'altro. Tra le tante proposte anche alcune legate a Sky come l'anteprima della terza stagione di Billions, in onda su Sky Atlantic, MEDIA PARTNER della manifestazione e la presentazione del film The Happy Prince , L’ultimo ritratto di Oscar Wilde di e con Rupert Everett distribuito da Vision Distribution. Ecco il programma e gli ospiti ufficiali del Festival

Gli ospiti

Saranno Stephen Frears, Martin Freeman, Rupert Everett, Anton Corbijn, Sabina Guzzanti e Laura Morante fra i protagonisti del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2018, la manifestazione cinematografica che dall'8 al 15 aprile si terrà nelle città di Lucca e Viareggio. Un red carpet stellare che sarà arricchito da omaggi con proiezioni, premi e incontri col pubblico dedicati a ciascuna delle star presenti. Torna inoltre per il terzo anno consecutivo il Concorso internazionale di lungometraggi, con 14 film in competizione da tutto il mondo in prima italiana, a cui si affiancheranno le Anteprime fuori concorso e il consueto appuntamento con il Concorso internazionale di cortometraggi.

The Happy Prince di distribuito da Vision in anteprima fuori concorso

Tante le anteprime che saranno proiettate in questa edizione 2018. In programma Isle of Dogs di Wes Anderson (distribuito dalla 20th Century Fox prossimamente in Italia); Lucky di John Carrol Lynch (della Wanted in uscita a settembre); Storie di altromare (di Lorenzo Garzella) e Papa Francesco di Claudio Rossi Massimi. Da non perdere The Happy Prince, L’ultimo ritratto di Oscar Wilde di e con Rupert Everett distribuito da Vision Distribution e prodotto da Palomar nei cinema d'Italia dal 12 aprile. Stesso giorno in cui proprio Rupert Everett incontrerà il pubblico al cinema Astra.The Happy Prince recentemente presentato al Sundance Film Festival e al Berlinale Special Gala Event porta sul grande schermo gli ultimi giorni di Oscar Wilde e vede Everett nel duplice ruolo di regista e protagonista accanto ad attori del calibro di Colin Firth ed Emily Watson. Un'intensa e straordinaria vita cinematografica quella di Everett, che spazia dalla letteratura ai fumetti, dal cinema al teatro fino alla televisione. Questo ultimo film, fortemente voluto dall'attore e regista inglese, arricchisce una lunga carriera che lo ha portato a dare corpo e voce a personaggi celebri della letteratura britannica come Oberon in Sogno di una notte di mezza estate, Lord Arthur Goring in Un marito ideale, Algy ne L'importanza di chiamarsi Ernesto e a collaborare con registi italiani di fama internazionale come Francesco Rosi in Cronaca di una morte annunciata, Giuliano Montaldo in Gli occhiali d'oro e Michele Soavi in Dellamorte Dellamore.

Billions 3, in anteprima i primi due episodi

Anteprima da non perdere sarà quella della terza stagione di Billions, in onda su Sky Atlantic, MEDIA PARTNER della manifestazione, a partire da venerdì 13 aprile alle 21.15 sempre su Sky Atlantic. I primi due episodi di Billions 3 saranno proiettati al Cinema Astra a partire dalle 16.30. L’ingresso sarà gratuito, dunque, se siete fan della serie con protagonisti Damian Lewis e Paul Giamatti e vi trovate in zona, si tratta proprio di un’occasione da non perdere.

A Lucca con Sky Arte

La manifestazione sarà arricchita da un ciclo di proiezioni di tutti i film d'arte prodotti da Sky con Magnitudo Film. La rassegna cinematografica, promossa da Fondazione Cassa di Risparmio in collaborazione con il Lucca Film Festival – Europa Cinema e Fondazione Ragghianti, si aprirà nel Complesso monumentale di San Micheletto con la proiezione di Caravaggio – l'Anima e il Sangue che ha esordito al cinema lo scorso febbraio classificandosi come il documentario d'arte più visto in Italia con oltre 130 mila spettatori. La proiezione di questo viaggio unico, emozionante, viscerale dentro la vita, le opere e i tormenti di Michelangelo Merisi da Caravaggio sarà introdotta da Cosetta Lagani, Responsabile e Direttore Artistico Cinema d'Arte Sky, dal regista Jesus Garces Lambert e dalla sceneggiatrice Laura Allievi. Le proiezioni proseguiranno, nei giorni successivi, nel vicino San Franceschetto, con i precedenti successi del Cinema d'Arte Sky, distribuiti nei cinema di 60 paesi del mondo: Musei Vaticani – Tra cielo e terra, San Pietro e le Basiliche Papali di Roma (20 aprile), Firenze e gli Uffizi. Viaggio nel cuore del Rinascimento (21 aprile) e Raffaello - Il Principe delle Arti (22 aprile).



CLICCA QUI PER ANDARE AL SITO UFFICIALE DEL LUCCA FILM FESTIVAL