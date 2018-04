Hotel Transylvania 3: il poster ufficiale in esclusiva

Particolare del poster in esclusiva per voi, scopri nel testo la foto del poster integrale

Aspettando il nuovo film Sony Animation , terzo attesissimo capitolo della saga dei simpatici mostri de " Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa ", in uscita mercoledì 22 agosto 2018 distribuito da Warner Bros Italia , scopri il poster ufficiale in esclusiva

Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa, titolo originale Hotel Transylvania 3: Summer Vacation arriverà in Italia in piena estate. Il film, ancora una volta diretto da Genndy Tartakovsky è in uscita mercoledì 22 agosto 2018 distribuito da Warner Bros Italia e vanta nel cast: Selena Gomez (Mavis - voce versione originale), Adam Sandler (Dracula - voce versione originale), Andy Samberg (Johnny - voce versione originale), Genndy Tartakovsky (il regista è anche Blobby - voce versione originale) e Steve Buscemi (Wayne - voce versione originale).

Il regista, sceneggiatore e animatore statunitense di origini russe, vincitore di tre Premi Emmy, Genndy Tartakovsky, torna a seguire le avventure dei simpatici mostri protagonisti della fortunata saga sull'Hotel Transylvania, il famoso albergo a cinque stelle aperto dal conte Dracula. Cosa dobbiamo aspettarci nel capitolo numero tre? Tutto nasce in vacanza, quando in crociera Dracula perde la testa per Ericka, niente poco di meno che la capitana della nave che li ospita, ma la piccola vampira Mavis non ci sta e farà il possibile per mettere il bastone tra le ruote a Cupido. La questione è più grave di quanto sembri: la donna di cui il suo paparino si è invaghito è in realtà una discendente di Van Helsing, nemico giurato di Dracula e odia tutti i mostri. Quella che doveva essere una vacanza rilassante lontana dallo stress e dai problemi, si trasforma in una vacanza letteralmente mostruosa. In attesa di scoprire come se la caveranno i nostri amati protagonisti, scopri in esclusiva il poster del film.