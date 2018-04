Brad Pitt & Co: i sex symbol che lottano contro l’alcol

Colin Farrell è entrato in rehab per vincere la battaglia contro la dipendenza dall'alcol. A riferirlo è stata una fonte al Daily Mail, spiegando che l'attore irlandese ha optato per il Meadows centre di Wickenburg, la stessa struttura che ha accolto in passato e per diverse ragioni Tiger Woods, Elle Macpherson, Selena Gomez, e di recente Kevin Spacey.



Non è la prima volta che il 41enne entra in rehab: era successo nel 2005. da quel momento Colin era rimasto sobrio e secondo quanto ha aggiunto un amico al Daily Mail la "misura sarebbe preventiva per non ricadere negli stessi vizi."



L’alcol è una delle dipendenze più comuni a Hollywood. Ecco quali sono le star che ogni giorno lottano contro questo problema.