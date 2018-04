Notti da horror: per chi ama il brivido lungo la schiena

Prosegue su Sky Cinema Max l’appuntamento con i migliori horror appena usciti. Giovedì in prima o seconda serata non perdete le prime visioni di Totem, Autopsy e Like.Share.Follow. Tutte pellicole belle da paura

L’appuntamento con la Paura che fa 90 continua anche per tutto il mese di aprile. Si tratta dell’ormai must di Sky Cinema Max, l’appuntamento del giovedì in prima o seconda serata dedicata ai migliori titoli dell’orrore di sempre.

Ad aprire il mese, giovedì 5 sarà la volta della prima visione di Totem, l’horror che porta la firma della Blumhouse, la mitica casa di produzione che ha dato la luce (del proiettore) a capolavori di genere come Split e Get Out – Scappa.

L’attesissimo Totem racconta la storia da brivido di una ragazza adolescente che sarà costretta a ricorrere a misure a dir poco estreme per proteggere la sua famiglia da un’entità soprannaturale altamente maligna.

Si prosegue giovedì 12 con un’altra prima visione altrettanto attesa: il claustrofobico Autopsy, ambientato in un obitorio che diventerà il regno abitato da incubi e suspense.

Giovedì 19 aprile chiude il mese l’ennesima prima visione, ossia Like.Share.Follow.

Si tratta di un horror psicologico scritto e diretto da Glen Gers, l’acclamatissimo sceneggiatore del film Il caso Thomas Crawford, e anch’esso prodotto dalla Blumhouse di cui sopra.

Una star nascente di YouTube si troverà perseguitato da una fan con cui ha una fugace relazione. Ma l’affair si trasformerà in un vero incubo a occhi aperti…

Non perdete i tantissimi appuntamenti di Sky Cinema Max del giovedì in prima o seconda serata: prime visioni da chapeau che vi faranno battere i denti dalla paura. Ma anche le mani dall’entusiasmo!