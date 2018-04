Star Wars: Meryl Streep sarà la nuova principessa Leila? La petizione

I fan della saga stellare hanno perso una delle loro interpreti di riferimento quando nel dicembre del 2016 Carrie Fisher alias Principessa Leila è scomparsa, così in vista del prossimo film della serie si danno alla caccia della sostituta ideale. Lanciando persino una petizione online.









La Streep per Star Wars

Un fan di Star Wars ha lanciato una petizione per incoraggiare la Disney a proporre il ruolo del Generale Leia all’attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Insomma, il pubblico non ci sta a vedere uscire dalla saga uno dei personaggi storici dell’universo di George Lucas, così sono pronti ad accogliere l’erede di Carrie Fisher. Ma il ruolo non può certo andare a una star qualsiasi e la Streep pare essere “il candidato ideale”, come si legge online: "Con tre vittorie agli Oscar, il suo successo nella recitazione è stato riconosciuto da tempo. A parte le sue acclamate performance sul set, il suo stretto rapporto con Carrie Fisher e la sua interpretazione in Cartoline dall'inferno della Fisher fanno di lei un candidato ideale per interpretare Leia nell'episodio IX di Star War”.









I commenti dei fan

La petizione, che si è posta come obiettivo il raggiungimento di 10 mila sottoscrizioni, ha già superato i 9 mila sostenitori che si lasciano andare a commenti di ogni genere, fra chi dice che la Streep “saprebbe rendere giustizia a Leila”, chi non è disposto a vedere uscire di scena “un personaggio così importante” e chi, invece, storce il naso perché “ sarebbe irrispettoso sostituire la Fisher in un ruolo che ha reso iconico”. La Lucas Film ascolterà il suo pubblico? A ben guardare, non è la prima volta che i fan della saga si affidano alla Rete per avanzare richieste alla produzione che, però, rimangono solitamente ignorate.







La contro-petizione

La trovata ha destato reazioni contrastanti tra i fan. Così è persino nata una contro-petizione che punta ad ottenere il supporto dei fan perché il ruolo della principessa Leila non venga assegnato a Meryl Streep: “Carrie Fisher è morta e scomparsa, così come la principessa Leila con lei. Resuscitare il freddo corpo di Leila nel vuoto dello spazio non sarebbe solo ridicolo, ma anche irrispettoso. Questo sarebbe il momento perfetto per lasciarla andare. Mantenerla viva solo per rilanciarla con un'altra attrice è una proposta orribile e offensiva”.









La Fisher torna in scena?

Insomma, non resta che attendere, intanto Lucas Film ha detto che Carrie Fisher non verrà riportata indietro nei panni della principessa Leila utilizzando la CGI, la tecnica di grafica che riporta sugli schermi gli attori scomparsi, tecnologia che la società di produzione ha utilizzato per riportare in vita, almeno digitalmente, l’attore Peter Cushing per Rogue One: A Star Wars Story: “Vogliamo assicurare ai nostri fan che Lucas Film non ha intenzione di ricreare digitalmente la performance di Carrie Fisher come il Generale Leia Organa”.