Mangia, gioca, ama: l'amore come in una favola

Appuntamento, in prima tv, sabato 7 aprile alle 21.00 su sky Cinema Passion - Carly Monroe fa la veterinaria e ha un debole per Dan Landis, che si occupa di un rifugio per cani. Non a caso Carly frequenta molto spesso il rifugio di Dan. Potrebbe andare tutto bene se l’uomo non fosse in procinto di sposarsi e trasferirsi a New York

Carly Monroe è una veterinaria appassionata. Tra tutti gli animali adora in particolar modo i cani e non perde occasione per fare tappa al rifugio dove lavora Dan con la sorella. Infatti i due accolgono e si prendono cura di quattrozampe in difficoltà e Carly si rivela sempre molto utile per garantire visite mediche. Ma non sono solo i cani a far perdere la testa a Carly. La ragazza, infatti, si innamora perdutamente del proprietario del rifugio, Dan. Ma, almeno inizialmente, non è ricambiata né può pensare di dichiararsi: il giovane è già promesso. Anzi, è ormai a un passo dall’altare. Un matrimonio che lo porterà lontano dai suoi cani e da Carly. La fidanzata lavora infatti nel mondo della tv a New York, proprio dove la coppia ha programmato di andare a vivere. Ma la sorella di Dan, amica di Carly, sa quale grande sacrificio comporti per il giovane abbandonare il suo rifugio e i suoi animali e, quando intuisce l’interesse di Carly per il fratello, non perde occasione per cercare un avvicinamento tra i due.

La trama semplice, senza colpi di scena inaspettati, è funzionale allo scopo del film: far emergere in modo limpido e genuino il sentimento d’amore dei due protagonisti, anche se ostacolato in modi diversi. Un’amica innamorata che non ha il coraggio di dichiararsi e l’altra che cerca di trovare i più disparati escamotage per far scattare il fatale colpo di fulmine: il rapporto tra le due amiche è scontato, ma in qualche modo sempre vincente e appagante per il pubblico. E si rivela, tra l’altro, uno degli ingredienti più accattivanti e divertenti per la riuscita del film.