Helen Mirren: "Date un Oscar agli stuntman!"

L’attrice premio Oscar ha chiesto durante un’intervista che l’Academy prenda in considerazione di assegnare una statuetta per i professionisti del rischio.

I più l’avranno magari in mente nei panni della compassata Regina Elisabetta in The Queen, ma Helen Mirren ha all’attivo un buon numero di film d’azione, da Red a Fast & Furious 8 (“È uno dei vantaggi di aver vinto un’Oscar”, ha detto, “posso recitare nei film d’azione!). E ora l’attrice insignita del Premio come Miglior attrice protagonista dall’Academy proprio per The Queen ha deciso di spendersi in favore di chi gli action movie li rende speciali.

Stiamo parlando, ovviamente, degli stuntman, i quali grazie alle loro acrobazie rendono spettacolari le pellicole d’azione che tutti noi andiamo a vedere al cinema, nel contempo salvando le ossa dei divi di cui prendono il posto. Nel corso di un’intervista, infatti, l’attrice britannica ha lanciato un appello in loro favore.

“Sono straordinari, quei ragazzi degli effetti speciali e degli stunt. Dovrebbe davvero esserci un Oscar per il lavoro di stuntman”, ha dichiarato Mrs. Mirren. E forse l’interprete di film come il controverso Caligola o Gosford Park non ha tutti i torti, visto che senza questi professionisti del rischio le pellicole d’azione sarebbero ben poca cosa.

Che sia arrivato il momento, per l’Academy, di prendere in considerazione, oltre ad attori, registi, sceneggiatori, montatori, direttori della fotografia e via dicendo, anche gli stuntman?