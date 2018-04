Action Studio, Steven Seagal un uomo sempre in azione!

Continua l’appuntamento action studio su Sky Cinema Max, in onda ogni sabato sera. Dopo il mese di marzo che aveva visto protagonista Jean-Claude Van Damme, ad aprile è il turno dell’attore, artista marziale e produttore cinematografico Steven Seagal. Sabato 7 in prima serata veste la divisa militare per combattere un’emergenza in SUBMERGED – ALLARME NEGLI ABISSI: l'esercito degli Stati Uniti ha comminato loro disonore alle armi. Ma lo stato maggiore sa che il capitano Chris Cody e la sua squadra sono gli unici in grado di affrontare una pericolosa missione. A bordo di un sottomarino nucleare devono recuperare una divisione di rangers in acque nemiche e la potentissima arma bio-mutante che custodiscono. La ricompensa è l'assoluzione piena. In seconda serata Seagal è al fianco di Tom Sizemore, poliziotto che ha perso la famiglia durante un attentato terroristico, in un action con Dennis Hopper intitolato TICKER – ESPLOSIONE FINALE.



Sabato 14 Seagal indaga su un assassino seriale di prostitute in KILLING POINT: è un detective cui i tormenti interiori non danno pace e chissà che questa missione a Memphis non lo rappacifichi con se stesso. A seguire lo troviamo accanto alla star del wrestling Rob Van Dam nell’inedito action SNIPER: FORZE SPECIALI.



Sabato 21 in IL VENDICATORE – OUT FOR A KILL impersona un uomo d'affari che, durante un viaggio viene prima aggredito dai militari locali senza motivo e poi incastrato e messo in carcere, finché non esce in cerca di vendetta. In seconda serata è armato fino ai denti nell’action-thriller dai ritmi vorticosi KILLING SALAZAR, con Luke Goss.



Gran finale sabato 28 quando in prima serata deve irrompere in un carcere di massima sicurezza e liberare il figlio di un signore della droga per poter salvare la vita a una persona a lui cara in MERCENARY, e in seconda serata lo ritroviamo in SUBMERGED – ALLARME NEGLI ABISSI.