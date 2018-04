Criminal Max: il mercoledì sera su Sky è da brividi!

La caccia agli assassini su Sky Cinema Max è sempre aperta. Si inizia mercoledì 4 aprile con Sandra Bullock e Julian McMahon al centro di una serie di spaventosi presagi nel thriller ricco di suspense Premonition. Quando muore suo marito, Linda, casalinga, continua a vederlo. Si tratta di premonizioni o di semplici incubi? È realtà o fantasia?

Mercoledì 11 si passa a una storia di vendetta e redenzione con Jean Reno in L’immortale. Ispirato a veri eventi accaduti nel mondo della mafia marsigliese, Charly Matteï sopravvissuto per miracolo ad un terribile agguato, cerca la sua vendetta personale. Un film che è un lungo inseguimento su strade e campagne francesi che lasciano scie di sangue, dove vediamo brillare Jean Reno e Marina Foïs.

Mercoledì 18 due studenti del liceo cattolico di St. Donovan, Francesca Fachini (Mischa Barton), popolare studentessa, sollecita Bobby Funke (Recee Thompson), studente meno popolare e giornalista in erba, di far luce sul caso delle tracce degli esami rubate dal cassetto del preside Kirkpatrick (Bruce Willis) nel thriller The Assassination – Al centro del complotto. Quello che i due non sanno è che avranno a che fare con una cospirazione molto più complessa e grande di quanto avessero mai potuto immaginare.

Mercoledì 25 chiude il mese Le regole della truffa, una commedia dagli esiti imprevedibili. Tripp Kennedy si ritrova in banca nel bel mezzo di una doppia rapina messa in atto da 2 diverse gang. Anche produttore, Patrick Dempsey interpreta il suo Tripp Kennedy, fobico e iperattivo a corto di farmaci, con convincente partecipazione, cesellando un personaggio più che piacevole nella sua eccentricità: la mania di contare ogni cosa, gli scatti improvvisi e il trasporto amoroso verso la cassiera della posata Ashley Judd rendono bene l'idea di una mente dentro alla quale si affollano insieme mille pensieri.



