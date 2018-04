Transformers - L'ultimo cavaliere. Spettacolo all'ennesima potenza

Appuntamento, in prima tv, lunedì 9 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno - Il quinto capitolo della saga Transformer, basata sui giocattoli trasformabili Hasbro, è affidato ancora una volta alla regia spettacolare di Michael Bay e vede nel cast un firmamento di star tra cui Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, John Turturro, Stanley Tucci e Josh Duhamel. Disponibile in 3D su Sky on Demand

Epico, straordinario, spettacolare e soprattutto divertente, E’ Transformers - L'ultimo cavaliere, quinto capitolo del franchise targato Michael Bay in arrivo per la prima volta in tv, lunedì 9 aprile su Sky Cinema Uno alle 21.15.



Sequel di Transformers 4 - L'era dell'estinzione, vede il ritorno di Mark Wahlberg, insieme ad un cast anche questo spettacolare. Josh Duhamel e John Turturro, Anthony Hopkins, Laura Haddock, Stanley Tucci e Isabella Moner.



La razza umana ormai non fa più distinzione tra i buoni Autobot e i cattivi Decepticon: tutti i Transformers sono cacciati e combattuti. È guerra. Optimus Prime, il leader leale e granitico degli Autobot, se n'è andato: è in viaggio verso Cybertron, il pianeta d'origine dei Transformers, che ora è a pezzi e sta dirigendosi verso la Terra. La chiave per salvare il nostro futuro è sepolta nei segreti del passato, che risalgono addirittura ai tempi di Mago Merlino e Re Artù. La salvezza del nostro mondo ricade sulle spalle di un'improbabile alleanza a quattro: Cade Yeager (Wahlberg), il meccanico inventore che già aveva stretto amicizia con gli Autobot; Bumblebee, il più affidabile degli Autobot; il lord inglese Sir Edmund Burton (Hopkins) che vuole svelare a Yeager la storia segreta dei Transformers; la professoressa Vivian Wembley di Oxford (Haddock).

Inutile dire che grazie alla sua potenza muscolare e il tripudio di azione e ritmi serrati che riempiono gli occhi, Transformers 5 è un nuovo inno all'intrattenimento più maestoso. Davvero da non perdere.