Le avventure di Ozzy – Cucciolo coraggioso su Sky Cinema Family

Le avventure ma soprattutto disavventure di Ozzy – Cucciolo coraggioso, il film di animazione di Alberto Rodríguez, arriva su Sky Cinema Family martedì 3 aprile alle 21.00.

Ozzy è un dolcissimo beagle dalla vita tranquilla fino al giorno in cui i suoi padroni, padre e madre disegnatori di fumetti e la loro figlia Jenny, ricevono la notizia della loro ammissione a una prestigiosa Fiera del fumetto a Tokyo in Giappone. Le procedure per portare con sé Ozzy sono troppo lunghe, quindi la famiglia decide di affidarlo ad una Spa per cani, o almeno così sembra. Quello che all’apparenza sembrava essere un canile extra lusso, un paradiso di amore e coccole, si rivelerà ben presto una terribile prigione per cani. Il beagle dovrà imparare a vivere in un contesto molto diverso da quello conosciuto finora e trovare la forza di resistere e presto scappare grazie anche all'aiuto dei suoi nuovi amici a 4 zampe. Ci riuscirà?

Ozzy è il protagonista di una storia di amicizia, coraggio e fedeltà in un’animazione spagnola. Un film di animazione di Alberto Rodríguez, "Ozzy - Cucciolo coraggioso" è una rappresentazione cinematografica dell'amicizia, della corruzione, del bullismo e dello spirito di rivalsa che ha come protagonisti i nostri amici a quattro zampe: i cani. Ancora una volta irrompono sullo schermo animali umanizzati che vivono e parlano come noi, che da anni conquistano il cinema per i più piccoli.

Ozzy si distingue dagli altri, così come la sua piccola gang che riesce a riacquistare la propria libertà ma anche quella di tutti gli altri, che ormai non ci speravano più. Il bene vince sul male, ma sudando e combattendo con determinazione e costanza pur non mancando qualche caduta e fallimento. Fiducia, lealtà, amicizia, coraggio ma anche denuncia contro la corruzione dei poteri alti, che mirano solo ai propri fini non interessandosi della felicità altrui. Ma la forza di volontà fa arrivare ovunque si voglia.

Non perdere il film di animazione di Alberto Rodríguez, Ozzy – Cucciolo coraggioso ti aspetta su Sky Cinema Family martedì 3 aprile alle 21.00.