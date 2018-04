La domenica è emozione pura con Emotional Sunday

Continua l’appuntamento domenicale dedicato alle pellicole che celebrano l’amore in ogni sua forma. Da Antwone Fisher a Come farsi lasciare in 10 giorni fino a Sei giorni, sette notti e Big Eyes , ecco i quattro film da non perdere su Sky Cinema Passion

Si parte con domenica 1 e ad aprire le danze sarà Antwone Fisher, l'esordio alla regia di Denzel Washington, qui anche in veste di protagonista. Un’appassionante storia vera che racconta dello psichiatra messo a titolo il quale prende in cura un marinaio irascibile, aiutandolo a scoprire le cause del suo disagio.

Dopo questo commovente inizio, si passa alla commedia romantica che sbandiera un amore più spicy e divertente che va sotto il titolo di Come farsi lasciare in 10 giorni.

Un intricato garbuglio di inganni amorosi fra Kate Hudson e Matthew McConaughey faranno da padroni di casa. Lei è una giornalista che, per scrivere un pezzo, deve sedurre un uomo e farsi scaricare, rendendogli la vita un inferno.

Un’altra coppia da urlo è quella formata da Harrison Ford e Anne Heche nel film Sei giorni, sette notti, in onda domenica 15 in prima serata. Lui è un pilota burbero e lei una giornalista, si ritroveranno ad atterrare insieme su un’isola deserta a causa di una tempesta, dando il via a un’avventura piena di suspense e traboccante passione pura.

Domenica 22 aprile chiude il mese dedicato alle Emotional Sunday Big Eyes, il dramma biografico firmato Tim Burton con Amy Adams, vincitrice del Golden Globe, e Christoph Waltz. Narra la vera storia di Margaret Keane, pittrice americana degli anni cinquanta e sessanta, e del marito Walter Keane, ritenuto per anni il vero autore delle opere della moglie che rivoluzionarono l'arte statunitense.

