Le star che non sapevi avessero molte insicurezze

Di recente Selena Gomez ha risposto a tono a chi la criticava per le foto che la ritraevano in bikini. La pop star ha ben descritto l'assurda e impossibile ricerca della perfezione estetica che costringe molte donne a inseguire un miraggio: accettarsi, piacersi, è la soluzione che vale per tutte, celebrity e non. Non stupisce quindi che anche una modella mozzafiato come Bella Hadid, che oggi azzarda look sensualissimi, durante un certo periodo della sua vita, si sentisse insicura, poco bella e addirittura sovrappeso.



"Ho sempre avuto delle sopracciglia troppo sottili, ereditate da mio padre......e poi sono stata anche un po' cicciottella, almeno fino all'età di 15 anni"."Direi che ci sono state molte cose con cui ho dovuto fare i conti crescendo". "Ci ho messo un bel po' ad accettarmi. Solo di recente ho acquisito un po' di sicurezza in me stessa", ha ammesso.



La modella non è l'unica star ad avere delle insicurezze sul proprio corpo, nonostante a noi appaiano perfette.