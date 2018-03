Film al cinema, è la rivincita dei “nerd”

In questi giorni nelle sale dominano i titoli rivolti ai veri geek, dall’abbuffata di ricordi di Ready Player One ai robottoni di Pacific Rim – La rivolta, passando per il reboot di Tomb Raider

Non c’è mai stata una stagione cinematografica più favorevole ai nerd della presente. Ormai, a dominare il box office sono i film dedicati ai supereroi dei fumetti, i sequel e gli spin-off di Star Wars, i combattimenti fra robottoni e le pellicole tratte da videogiochi. E, nel frattempo, il vero geek se la ride sotto i baffi, dopo essere stato sbeffeggiato a lungo per le sue passioni, che sono poi diventate di massa.

È sufficiente guardare alle uscite di queste settimane nelle sale italiane per rendersene conto. In questi giorni, è possibile andare a vedere non uno, ma ben tre titoli che attingono a quella che potremmo chiamare “nerd culture”. A cominciare da Ready Player One, che tra l’altro può vantare alla poltrona della regia una vera e propria icona del cinema come Steven Slpielberg.

Tratto dal bestseller Player One di Ernest Cline, il film si ambienta in un futuro prossimo in cui la gente passa la maggior parte del proprio tempo in un universo virtuale. Quando il creatore di questo mondo alternativo muore, mette in palio tutte le sue fortune, che andranno alla persona in grado di trovare un easter egg nascosto nel suo universo digitale.

Così come il libro, anche Ready Player One è un concentrato di citazioni da film e libri degli anni passati, in grado di far andare in brodo di giuggiole qualsiasi appassionato di cinema, videogiochi e fumetti. Non stiamo a svelarvele in anticipo, per non rovinarvi la sorpresa, ma ce n’è davvero per tutti i gusti.

Si parlava, poi, di robottoni. Già, perché quelli di Pacific Rim (chiamati jaeger) sono tornati, per combattere dei kaiju ancora più grandi, grossi e cattivi. Così come il suo predecessore, anche Pacific Rim – La rivolta trae linfa dall’immaginario giapponese di manga e anime incentrati su robot giganteschi. Insomma, il massimo per qualsiasi otaku che si rispetti.

Per finire, è nelle sale anche il reboot di Tomb Raider con Alicia Vikander nel ruolo di Lara Croft. Tratto a sua volta dal reboot della celebre serie videoludica, il film vede la celebre eroina muovere i primi passi come avventuriera.

È proprio tutto? Non esattamente, perché in vista ci sono già altri due titoli in grado di far andare in sollucchero i true nerd. Stiamo ovviamente parlando del film Marvel “allstar” Avengers: Infinity War, nei cinema a partire dal 25 aprile, e dello spin-off di Guerre Stellari Solo: A Star Wars Story, pellicola in uscita il 23 maggio, in cui saranno narrate le origini dello scapestrato Han Solo.