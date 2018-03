Sky Cinema Max Collection, tutto il meglio dal 2 all’8 aprile

È sempre così: ogni volta che credi di avere raggiunto il massimo, ecco che l’asticella si sposta ancora un po’ più in su. A toccare il “max del Max” è, si perdoni il gioco di parole, Sky Cinema Max +1 (canale 313), che fino al 1° maggio si trasforma nel canale pop-up Sky Cinema Max Collection.

Sky Cinema Max Collection è un vero e proprio concentrato di adrenalina, avventura, horror, azione e suspense, con una serie di maratone monografiche dedicate agli attori e ai temi più “max” di sempre. Ogni giorno, una rassegna scandita da un tema ben preciso. Ecco il meglio della programmazione della settimana che va dal 2 all’8 aprile.

Si comincia lunedì 2 aprile con la giornata Venti di guerra. Una programmazione dedicata ai war movie più appassionanti, da Salvate il soldato Ryan a La battaglia di Hacksaw Ridge, che culminerà in prima serata con Black Hawk Down di Ridley Scott, racconto bellico di una missione in Somalia che si trasforma in un vero inferno dopo che un elicottero viene abbattuto e lascia un gruppo di soldati americani nel cuore di Mogadiscio.

Il giorno successivo è il turno di Spy Stories, una maratona non stop con le storie di spionaggio che hanno lasciato un segno, come Caccia a Ottobre Rosso e Jack Reacher. In prima serata saranno Sean Penn e Naomi Watts a dirigere le danze, con il thriller Fair Game – Caccia alla spia, storia vera di un’agente CIA sotto copertura che viene attaccata dal suo stesso governo dopo che il marito, un giornalista, pubblica un articolo polemico sull’intervento in Iraq.

Mercoledì 4 aprile è tutto per uno degli attori più amati degli ultimi decenni, con il trionfale Denzel Washington Day, che vede il divo impegnato in pellicole come He Got Game e Il collezionista di ossa. Il momento clou sarà la messa in onda in prima serata di Déjà Vu – Corsa contro il tempo, fanta-action diretto dal compianto Tony Scott. La trama: un agente dell’FBI mette a rischio la propria vita per tornare indietro nel tempo e sventare un attentato terroristico.

Il 5 è dedicato a due veri colossi, protagonisti di un’ideale sfida cinematografica a distanza, che si è però concretizzata anche sul set. Stiamo parlando di De Niro vs Al Pacino, big match che ha il suo culmine in prima serata con Sfida senza regole, thriller ad alta tensione in cui due agenti prossimi alla pensione danno la caccia a un micidiale serial killer.

Venerdì 6 aprile è meglio che i claustrofobici si tengano alla larga, perché è l’ora di In trappola!, con film ad alta tensione come Monlith e Cube - Il cubo. La giornata troverà il suo compimento con l’action movie Sanctum, prodotto da James Cameron e ambientato tra le grotte meno accessibili del mondo. Durante un’esplorazione, un gruppo di speleologi viene preso alla sprovvista da una tempesta e rimane intrappolato in una caverna. Sopravvivere non sarà una passeggiata…

Sabato è la volta dei più apprezzati thriller giudiziari con la maratona Law & Movies. Dopo pellicole di culto come La figlia del generale e Schegge di paura, a tenere banco in prima serata c’è il poker d’assi formato da Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore e Kevin Bacon, protagonisti di Codice d’onore di Rob Reiner, in cui tre avvocati militari difendono due marines accusati dell’omicidio di un commilitone.

Chiude la settimana, domenica 8, la rassegna Apocalypse Day, nome che lascia poco spazio ai dubbi: è proprio tempo di distruzione, con i più spettacolari disaster movie degli ultimi anni, da La guerra dei mondi a Godzilla. La prima serata spetta al recente Independence Day: Rigenerazione, sequel del cult anni ’90 in cui gli alieni devastano i luoghi simbolo dell’umanità e cercano di invadere il pianeta.