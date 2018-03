Un'attrice ha morso Beyoncé in faccia: è scattato il totonome

Chi ha morso Beyoncé? Questa domanda è diventata un vero tormentone sui social. Le star di Hollywood e in fan del mondo intero si stanno interrogando senza fine sulla responsabile del folle gesto. Secondo il racconto di Tiffaniy Haddish infatti, intervistata da GQ, lo scorso dicembre durante un party a cinque stelle organizzato da Jay Z e moglie una famosa attrice avrebbe attaccato la celebre contante morsicandola in volto.

“A un certo punto mi hanno detto che qualcuno aveva morso Beyoncé. Verso la fine della festa - ha raccontato la Haddish - Beyoncé si è avvicinata al bar e io le ho chiesto: veramente ti ha morsicato? E lei ha risposto “sì”, così le ho detto che quella sera questa invitata le avrebbe prese ma lei mi ha risposto: no Tiffany, lascia stare, quella str…..a è sotto l’effetto della droga, non è nemmeno ubriaca, è proprio drogata. Non è in sé, lascia perdere”.

Dopo giorni di dibattito in rete con tanto di possibili responsabili, da Taraji P. Henson a Sanaa Lathan e Sara Foster e perfino Gwyneth Paltrow, Sarah Michelle Gellar ha confessato: “Ok, lo ammetto.Sono io #TheBiter (colei che ha morsicato, ndr)”. La confessione è accompagnata da una foto dell’attrice con i denti da vampiro, un emozionante flashback di quando interpretata Buffy, l’ammazzavampiri, che ovviamente altro non è che uno scherzo.

Insomma, TheBiter è ancora là fuori.