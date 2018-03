La grande Pasqua è su Sky Cinema

Pronti a passare una Pasqua speciale con Sky Cinema ? Dopo le anteprime di marzo, ve ne aspettano altre due da non perdere assolutamente! A Pasqua, domenica 1 aprile andrà in onda Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar (in multistart con Sky Cinema Pirati dei Caraibi che da venerdì 30 marzo a domenica 8 aprile prende il posto di Sky Cinema Hits) mentre a Pasquetta , lunedì 2 aprile il film campione d'incassi FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO - ISTRUZIONI NON INCLUSE.

Sky Cinema Uno propone cinque prime visioni da non perdere nel periodo pasquale. Dopo quelle di marzo, SPIDER-MAN HOME COMING, LA TORRE NERA e LA VERITÀ, VI SPIEGO, SULL’AMORE, a Pasqua, domenica 1, Johnny Depp va per mare con le fattezze del pirata Jack Sparrow nel quinto capitolo della saga PIRATI DEI CARAIBI – LA VENDETTA DI SALAZAR (in multistart con Sky Cinema Disney Pirati dei Caraibi che da venerdì 30 marzo a domenica 8 aprile prende il posto di Sky Cinema Hits) e a Pasquetta, lunedì 2, Omar Sy è il protagonista dell’emozionante commedia che ha registrato incassi record FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO – ISTRUZIONI NON INCLUSE.

Ricordiamo inoltre l'appuntamento con Disney Cinemagic su Sky Cinema Family che, nel week end, ci regalerà alcuni dei più bei classici. Da non perdere, sabato 31 marzo in prima serata è ROBIN HOOD W. Reitherman.

Inoltre ricordiamo che da venerdì 23 marzo a martedì 1 maggio si accende Sky Cinema Max Collection sul canale 313. 40 maratone per 40 giorni per un concentrato di adrenalina, azione, avventura, horror, suspense e giornate monografiche in un canale evento interamente dedicato.

Domenica 1 aprile – PIRATI DEI CARAIBI – LA VENDETTA DI SALAZAR

Per liberare Will dalla sua maledizione, il figlio Henry ha una sola possibilità: recuperare il Tridente di Poseidone. Per farlo ha bisogno del pirata Jack Sparrow e di Carina Smyth, una astronoma orfana, accusata di stregoneria. Ma per arrivare al Tridente dovranno trovare il modo di sfuggire al terribile capitano Salazar, detto El Matador del Mar, ridotto a un morto vivente in cerca di vendetta.

Lunedì 2 aprile – FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO – ISTRUZIONI NON INCLUSE

Samuel è un eterno adolescente, uno che vive in vacanza dalle responsabilità della vita, che non riesce a fermare il divertimento nemmeno quando l'ora si fa tarda. Poi, una mattina, bussa alla sua porta una vecchia fiamma, la ragazza di un'estate, Kristin, di cui Samuel non serba quasi ricordo e gli mette in braccio un neonato, Gloria: sua figlia. Kristin sale quindi su un taxi e sparisce letteralmente nulla. Samuel la rincorre a Londra, convinto che si tratti di un disguido rapidamente risolvibile, ma otto anni dopo lui e Gloria sono ancora insieme, più legati che mai.