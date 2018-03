Famiglia all’improvviso: come diventare un buon papà (senza istruzioni incluse)

Appuntamento in prima tv, lunedì 2 aprile alle 21.125 su Sky Cinema Uno - Un Omar Sy ( Quasi amici ) ancora una volta in stato di grazia in un’emozionante pellicola che ha registrato incassi da record. Samuel è un ragazzo che vive in totale libertà e non sa cosa sono le responsabilità, finché un giorno riceve la visita di un'ex fidanzata che gli lascia in consegna una bambina: sua figlia. La sua vita sarà stravolta giorno dopo giorno, e in meglio.

Paternità, tenerezza, umorismo e lacrime sono il perno di Famiglia all'improvviso, istruzioni non incluse (Demain tout commence) diretto da Hugo Gèlin, in onda, in prima tv, lunedì 2 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno. A questo si aggiunga il contrasto della fisicità, da gigante buono, di Omar Sy (Quasi amici) in contrasto con Gloria, tenera e piccola neonata tutta da difendere. E, sempre per contrasti, questo film, ispirato al lungometraggio Instructions not included del messicano Eugenio Derbez, parte come un perfetto 'feel-good movie' per poi scivolare, a piccoli passi, nel melodramma.

Protagonista Samuel (Sy) che vive la sua vita nel Sud della Francia lavorando in un centro vacanze con le intemperanze di un carattere 'bambino' che conquista tutti. Porta i turisti su un motoscafo di lusso e ha avventure a più non posso. lui che anima le feste di questo villaggio vacanze ed è sempre lui che risolve tutti i problemi. Un uomo insomma senza responsabilità e legami fissi fino a quando una delle sue vecchie fiamme, Kristin (Clemence Poesy) gli lascia tra le braccia una bambina di pochi mesi, Gloria, ovvero sua figlia. Samuel impara, giorno dopo giorno, ad essere un buon padre e lo fa nella fredda Londra dove è costretto a trasferirsi dopo aver perso il suo posto in Francia. Qui si mette a fare lo stunt-man grazie all'aiuto del produttore Bernie (Antoine Bertrand) che diventa come uno zio per la bambina.

Ma principale compito di Samuel è quella di far credere alla piccola Gloria (Gloria Colston) che la madre non è affatto scomparsa, ma che anzi le scrive ogni giorno tenere e-mail da mamma lontana. Otto anni dopo, quando Samuel e la piccola Gloria sono ormai inseparabili, felici, una cosa sola, una sorpresa inaspettata cambierà le loro vite per sempre. Kristine ritorna.