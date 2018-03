Non perdere la lezione "Il cinemaniaco incontra Margherita Buy ed Edoardo Leo"

Domenica 25 marzo alle ore 20.35 su Sky Cinema Uno, andrà in onda la nuova lezione di cinema di Gianni Canova. Il cinemaniaco incontra Margherita Buy e Edoardo Leo in vista dell’uscita del loro nuovo film “Io c’è” distribuito da Vision Distribution.

Non perdete la nuova lezione di cinema di Gianni Canova, il cinemaniaco, domenica 25 marzo alle 20.35 in compagnia di Edoardo Leo e Margherita Buy. I due attori presentano il loro nuovo film Io c’è, distribuito da Vision Distribution, in cui interpretano fratello e sorella alle prese con l’invenzione di una nuova religione. Quale l’obiettivo di questa impresa ai limiti dell’assurdo? Trasformare il loro bed and breakfast in luogo di culto e svincolarsi, così, dal fardello delle tasse.

Gianni Canova attende Leo e Buy sul palco dell’auditorium dell’Università Iulm. Ma non è solo. Al centro un ampio telo nasconde quello che sembra proprio essere il sacro oggetto di culto della religione Ionista: lo specchio. Già, perché al centro dello ionismo c’è un dio molto particolare, un dio di cui possiamo conoscere il volto semplicemente specchiandoci…sì, il dio ionista è l’io. Cioè, ognuno è il dio di se stesso. Dio c’è, o meglio, io c’è. Il concetto centrale di tutto il film, e di tutto il credo ionista, è riassunto perfettamente nel titolo che a prima vista sembra solo una svista linguistica.

Quindi non perdetevi questo appuntamento: il cinemaniaco metterà alla prova in vari modi i due protagonisti della puntata, Edoardo Leo e Margherita Buy. Li attendono un difficilissimo quiz sulle religioni (dal momento che loro stessi hanno ammesso di averle studiate tutte, prima di girare il film) e una speciale confessione davanti al pubblico e… al cospetto del loro Dio, naturalmente quello in versione umana, riflesso nello specchio.