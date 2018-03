Facce Da Cult: Terrence Malick

Terrence Malick non è sicuramente un regista facile, né un personaggio che si può definire alla mano. Anche trovare una sua intervista (l'ultima risale al 1973) o ancor meno una sua foto risulta essere un'impresa complessa. A questo proposito si racconta che nella notte degli Oscar nel lontano 1999, quando venne il momento di passare il filmato delle nomination alla regia, nella sequenza a lui dedicata apparve solo la sedia di regia con dietro scritto il suo nome: Terrence Malick. Era stato lo stesso regista texano a inserire nel contratto per la direzione del film La sottile linea rossa la clausola che imponeva di non usare foto che lo ritraessero per l’inevitabile promozione dell’opera.



Eppure questo essere intimamente schivo non ha impedito a Malick di diventare un regista di cult, imponendosi con la sua arte sopraffina e assolutamente originale. nonostante abbia diretto solo dieci film nell'arco di cinquant’anni di carriera a causa del suo perfezionismo maniacale.



Tra i numerosi riconoscimenti che gli sono stati assegnati vanno menzionati la Palma d'Oro a Cannes nel 2011 per The Tree Of Life, l'Orso d'Oro a Berlino nel 1999 per La sottile linea rossa, il premio per la regia a Cannes nel 1979 per I giorni del cielo e all'inizio della carriera il Festival di San Sebastiano nel 1974 con il film d'esordio La rabbia giovane. Da ricordare sono inoltre le tre nomination all'Oscar per La sottile linea rossa (regia e sceneggiatura) e The Tree of Life (regia).

Sky Cinema Cult, dedica a Malick il consueto appuntamento con gli interpreti di spicco del cinema italiano e internazionale. Domenica 25 marzo apre la serata, alle 19.20, proprio I GIORNI DEL CIELO, intenso dramma sentimentale con Richard Gere. Alle 21.00 è la volta di THE NEW WORLD - IL NUOVO MONDO, ossia la storia di Pocahontas riletta da Malick e interpretata da Colin Farrell, Christopher Plummer e Christian Bale. Chiude la serata KNIGHT OF CUPS, il film suggestivo con Christian Bale, Cate Blanchett e Natalie Portman che segue i tormenti di uno sceneggiatore.