Aspettando Spider-Man: Homecoming

Il passato e il futuro dell'Uomo Ragno in una sola serata può accadere solo su Sky Cinema Max!. L'occasione è di quelle davvero uniche, ovvero l'arrivo di Spider-Man: Homecoming, in onda in prima visione lunedì 26 marzo su Sky Cinema Uno.

Si comincia nella fascia preserale con l'ormai classico Spider-Man di Sam Raimi, il film del 2002 che grazie a un cast spettacolare guidato dall'Uomo Ragno Tobey Maguire è riuscito a consacrare definitivamente questo supereroe come uno dei più amati di tutti i tempi. Considerato tra i migliori film del genere supereroistico, Spider-Man uscì nelle sale negli Stati Uniti il 3 maggio 2002, mentre nelle sale italiane il film uscì il 7 giugno 2002, e divenne un successo sia di pubblico che di critica. Con 821 708 551$ in tutto il mondo, il film batté diversi record, diventando il 3° film più visto nel 2002 (dietro a Harry Potter e la camera dei segreti e Il Signore degli Anelli - Le due torri) e, alla sua uscita, il cinefumetto con il più alto incasso globale.

Il successo del film, portò il regista Sam Raimi a realizzare due seguiti, Spider-Man 2 nel 2004 (su Sky Cinema Max, domenica 25 marzo alle 21.00) e Spider-Man 3 nel 2007 (domenica 25 marzo in seconda serata).

Il primo sequel prosegue la storia di Peter Parker, interpretato da Tobey Maguire, ragazzo che ha acquisito dei superpoteri dal morso di un ragno geneticamente modificato, che non riesce a conciliare bene la sua vita privata con i suoi doveri di Spider-Man. Contemporaneamente a questi problemi, Peter deve far fronte a una nuova minaccia, il Dottor Octopus, uno scienziato a cui si attaccano quattro braccia meccaniche e inizia a seminare il terrore in giro per la città. Nel cast, oltre a Maguire, sono presenti Alfred Molina, Kirsten Dunst e James Franco, rispettivamente nei ruoli di Otto Octavius, Mary Jane Watson ed Harry Osborn.

La trama che ispirò il film deriva dal numero 50 del fumetto, in cui l'eroe decide di abbandonare il costume di Spider-Man e tornare a una vita normale. Alla sua uscita ottenne recensioni molto positive e un incasso globale di 783 milioni di dollari. Inoltre fu l'unico film della saga (e l'unico tra tutti i film tratti dai fumetti Marvel) a vincere un Premio Oscar, per la categoria dei migliori effetti speciali.

Il terzo sequel prosegue la storia di Peter Parker, interpretato da Tobey Maguire, che questa volta deve far fronte alla minaccia di terribili nemici: un simbionte alieno unitosi al suo costume di Spider-Man, il misterioso Uomo Sabbia, vero responsabile della morte di suo zio Ben, e infine Harry, divenuto il nuovo Goblin per vendicare la morte di suo padre per mano di Peter. Nel cast, oltre a Maguire, sono presenti Kirsten Dunst, James Franco, Thomas Haden Church e Topher Grace, rispettivamente nei ruoli di Mary Jane Watson, Harry Osborn, Flint Marko e Eddie Brock. Basato su una sceneggiatura di Alvin Sargent, la trama della pellicola aveva come idea iniziale quella di mostrare la fallibilità morale di Spider-Man e la sua maturazione completa dopo aver perdonato l'assassino di suo zio Ben. In seguito, a causa delle insistenze del produttore Avi Arad che voleva a tutti i costi inserire Venom nel film,l'idea iniziale venne modificata e si aggiunse nella trama il tema riguardo al lato oscuro del protagonista. Al momento della sua uscita, nel 2007, ha rappresentato il film più costoso della storia del cinema. Rispetto ai precedenti episodi, il terzo film polarizzò la critica, ma in compenso ottenne un incasso globale superiore. Quest'ultimo fattore, convinse il produttore a dare inizio alla produzione di Spider-Man 4, poi cancellato in favore di un reboot totale della saga.