Star Wars, il Millennium Falcon in timelapse

Prima è stato svelato il trailer ufficiale. Poi è stata la volta del villain. Ora per preparare i fan all’arrivo nelle sale di Solo: A Star Wars Story, atteso il prossimo 25 maggio, è possibile fare un giro sopra il Millenium Falcon.



A bordo

ll Millennium Falcon è l'astronave dell'universo di Guerre Stellari, presente nei film della trilogia classica e nell'Episodio VII e VIII, pilotata da Han Solo e dal suo co-pilota Chewbecca. In questi giorni sulla pagina Twitter ufficiale del film LucasFilm ha pubblicato un breve video in timelapse che mostra la troupe intenta ad assemblare una riproduzione in cartone della navicella più veloce della galassia. Con tanto di personaggi (anche quelli in cartone, ovviamente), da Alden Ehrenreich a Lando Calrissian, dalla Qi'ra di Emilia Clarke al Tobias Beckett di Woody Harrelson.





Prepare to make the jump into hyperspace. Solo: A Star Wars Story is in theaters on May 25. #HanSolo pic.twitter.com/Mf39OAGW7M — Star Wars (@starwars) 9 marzo 2018



I fan

La febbre da Guerre Stellari sale. Dopo un primo momento in cui il pubblico storceva il naso di fronte alla scelta di Alden Ehrenreich come protagonista nei panni del giovane Han Solo, oggi le aspettative sono alle stelle. Online, fra chi dice che “non riesce più ad aspettare” e chi è sicuro che “sarà un successo”, c’è anche qualcuno non si fa sfuggire alcun dettaglio: “Perché il giovane Han Solo è seduto al posto del co-pilota?”, fa notare un utente su Twitter? E via con le teorie più disparate.







La petizione online

Nonostante LucasFilm ce la stia mettendo tutta per promuovere la pellicola, alcuni utenti online sostengono che la saga di Star Wars non sia più la stessa. Così in Rete compare una petizione per sostituire Kathleen Kennedy a capo della LucasFilm. L’alternativa ideale? L’animatore e regista Dave Filoni. Jeremiah Charles, il fan che sta dietro alla petizione pubblicata su su Change.org, spiega che da qualche tempo sembra mancare qualcosa alla serie e “l’unico elemento positivo è il genio creativo di Dave Filoni e del suo team”: “Dave e il suo team hanno dimostrato la loro capacità di comprendere il significato di Star Wars, la loro attitudine all'esecuzione di un prodotto di qualità, il loro talento per la narrazione e hanno chiaramente dimostrato il loro amore per il franchise. Noi, quindi – continua l’utente - come fedeli fan dell'universo di Star Wars, chiediamo alla Disney di sostituire Kathleen Kennedy con Dave Filoni come capo creativo e leader dei progetti futuri di Star Wars (…) Abbiamo bisogno che Dave guidi questa nave. Che la forza sia con te”.

