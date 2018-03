La casa di famiglia: su Sky Cinema una prima tv da non perdere

A pochi mesi dall’uscita nelle sale cinematografiche arriva in prima tv su Sky Cinema, La casa di famiglia , il film diretto da Augusto Fornari e prodotto da Fulvio e Federica Lucisano in collaborazione con Vision Distribution. Nel cast Lino Guanciale, Stefano Fresi, Libero De Rienzo e Matilde Gioli. Appuntamento mercoledì 21 marzo alle 21.15 in prima tv su Sky Cinema Uno HD (Disponibile anche su Sky On Demand)

Una commedia incentrata sui rapporti familiari che racconta le vicende di quattro fratelli, Alex (Lino Guanciale, To Rome with Love), Oreste (Stefano Fresi, Smetto quando voglio), Giacinto (Libero De Rienzo, Ho ucciso Napoleone), e Fanny (Matilde Gioli, Mamma o papà?), vissuti sempre in ricchezza nella villa di campagna. Molto diversi l’uno dall’altro, i fratelli si trovano concordi nel vendere la casa paterna per sostenere Alex, ridotto in gravi difficoltà economiche. Ma nessuno dei quattro può immaginare che, all’indomani della firma dal notaio, accada l’impensabile: il padre (Luigi Diberti, Saturno Contro, Come tu mi vuoi) – in coma da diversi anni – si risveglia.

I medici, di fronte all’accaduto, sono increduli ma categorici: per una buona ripresa, è fondamentale che lui torni alla vita quotidiana circondato dalla sua famiglia e dai ricordi più cari.

A questo punto ai figli non resta che fingere che la villa non sia mai stata venduta e recuperare frettolosamente tutti gli oggetti. Tutto questo svilupperà momenti esilaranti, fatti di incomprensioni e nostalgie, ma anche di risate, equivoci e colpi di scena.

Un film che mette in luce il “meccanismo” dei rapporti familiari, come afferma lo stesso Fornari: «Le peripezie di fratelli, sorelle, cugini, nipoti che litigano, partono, si dividono, si odiano, si fanno del bene, del male, hanno avuto da sempre su di me l’effetto dei grandi romanzi d’avventura» ha raccontato «Non mi stancherei mai di ascoltare le storie di famiglia».

Ad impreziosire il cast anche Nicoletta Romanoff (Ricordati di me, Posti in piedi in paradiso) nel ruolo di Masha, una badante russa sopra le righe.

