The Bye Bye Man, la nuova icona del male arriva su Sky Cinema Max

Appuntamento in prima tv, giovedì 22 marzo alle 21.00 su Sky Cinema Max - Una seduta spiritica risveglia lo spirito maligno conosciuto come The Bye Bye Man in un horror che nel cast vede anche Carrie Ann-Moss. Tre studenti universitari si trasferiscono in una vecchia casa fuori dal campus ma, attraverso una ragazza sensitiva, ridestano un'entità soprannaturale che li perseguiterà.

Arriva su Sky Cinema Max, giovedì 22 marzo alle 21.00 The Bye Bye Man, un imperdibile horror dai produttori di Oculus e The Strangers. Al centro della vicenda tre ragazzi che frequentano il college e fanno progetti per il futuro, fino a quando non incontrano il Bye Bye Man, una figura misteriosa avvolta in un mantello nero e cappuccio, che si materializza di fronte alle sue vittime quando queste pronunciano il suo nome, anche solo una volta.

La maledizione del Bye Bye Man si diffonde semplicemente attraverso il pensiero e la parola: una volta che attiri la sua attenzione il Bye Bye Man entra nella tua testa e ne prende il controllo, facendoti vedere cose che non esistono e spingendoti a fare azioni contro la tua volontà. L’unico modo per fermarlo è non dire e non pensare il suo nome, ignorando completamente la sua identità.

The Bye Bye Man è basato su un racconto breve di Robert Damon Schneck incluso nella sua raccolta The Bye Bye Man: And Other Strange-but-True Tales, originariamente pubblicati nel 2005 con il titolo The President's Vampire: Strange-but-True Tales of the United States of America. Nel libro originale, il Bye Bye Man viene descritto nel capitolo intitolato The Bridge to Body Island. Quel capitolo è stato rinominato nel nuovo libro per farlo coincidere con il film.

Il film vede Doug Jones nei panni del Bye Bye Man. Nel cast anche Douglas Smith, Carrie-Anne Moss e Faye Dunaway.