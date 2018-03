Spider-Man - Homecoming: il cinecomic Marvel sbarca su Sky Cinema

Appuntamento, in prima tv, lunedì 26 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno - La tuta rossa e blu dell’Uomo Ragno trova un nuovo proprietario nel giovane Tom Holland che ci porta nella vita scolastica di Peter Parker, in procinto di diventare super-eroe, in un divertente action con Robert Downey Jr., Michael Keaton e Marisa Tomei. Dopo l’incredibile esperienza con gli Avengers ( Captain America: Civil War ), Peter vuole dimostrare il suo potenziale eroico. Il suo entusiasmo sarà spezzato quando un nemico sconosciuto di nome Avvoltoio minaccerà la sua famiglia e Peter dovrà dimostrarsi all’altezza.

"Per me è stata una sfida unica fare uno spider-man diverso. L'idea era, cosa succede a un ragazzo di 15 anni, che va ancora al liceo, se scopre all'improvviso di avere dei poteri speciali? Probabilmente si divertirebbe tantissimo".

Così parlò il giovanissimo "uomo ragno", Tom Holland protagonista di Spider-Man: Homecoming film diretto e co-scritto da Jon Watts e basato sull'omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, in onda, in prima tv, lunedì 26 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno.

Uno spider-man della porta accanto, di quartiere, quello interpretato da Holland, attore e ballerino britannico conosciuto per il ruolo di Billy in Billy Elliot The Musical a Londra. Faccia da ragazzino qualsiasi, è il protagonista assoluto di questo secondo Reboot del franchise cinematografico di Spider-Man, e sedicesima pellicola del Marvel Cinematic Universe, il film interpretato, oltre che da Holland, da Michael Keaton, Jon Favreau, Zendaya, Donald Glover, Tyne Daly, Marisa Tomei e Robert Downey Jr, vede Peter Parker (alias Spider-Man) reduce dal debutto in Captain America: Civil War, fare i conti con la sua identità da super-eroe.



Entusiasta della sua esperienza con gli Avengers, Peter torna a casa, dove vive con la zia May (Tomei), sotto l'occhio vigile del suo maestro Tony Stark (Robert Downey, Jr.). Il ragazzo impacciato e ironico vuole dimostrare questa volta di valere davvero qualcosa e quando appare il minaccioso Avvoltoio (Keaton) capisce che deve crescere in fretta.